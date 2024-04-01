Специалисту, благодаря которому Шумахер выиграл первый титул чемпиона мира, поставили шокирующий диагноз

Некогда скандально известный руководитель команды «Формулы-1» теперь призывает фанатов регулярно проходить медицинские осмотры.

«Десять дней назад после планового осмотра мне сделали операцию на сердце, во время которой обнаружили доброкачественную опухоль. Врачи удалили новообразование эндоскопическим методом. Проверка здоровья – залог успеха. Операция прошла успешно, и я благодарю всех врачей и медсестер больницы Сан-Раффаэле», - написал Бриаторе, у которого более миллиона подписчиков в социальных сетях, в своем Instagram.

В 1990-х годах Бриаторе был директором команды Benetton F1. В 1991 году она нанял Михаэля Шумахера, которому тогда было 20 лет. Этот шаг оправдал себя, и легендарный немецкий гонщик завоевал два титула чемпиона мира - в 1994 и 1995 годах. В 2002 году Бриаторе открыл в команде Renault еще одну восходящую звезду, будущего двукратного чемпиона мира, испанца Фернандо Алонсо.

Но кроме этих историй успеха у Бриаторе были и заметные скандалы. В 1980-х годах его судили за участие в незаконных азартных играх. Однако до начала срока наказания он сбежал на Виргинские острова.

В 1994 году в Benetton он был обвинен в мошенничестве – в итоге на команду были наложены штрафы, а Шумахер получил на два этапа дисквалификацию.

В 2009 году Международная автомобильная федерация (FIA) пожизненно дисквалифицировала его за организацию тактической аварии с участием Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура. В конце концов, однако, срок был сокращен до трех лет. В 2018 году Бриаторе приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов в Италии.

Помимо автоспорта, Бриаторе занимался и футболом. Четыре года он был совладельцем английского футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс». Ему также принадлежит роскошный курорт Lion in The Sun в Кении и сеть ночных клубов Billionaire.