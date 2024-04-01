Калле Лаанет, со скандалом покинувший пост министра, возвращается в Рийгикогу

Правление Рийгикогу решило, что в связи с освобождением Калле Лаанета от обязанностей члена правительства и восстановлением с 1 апреля его полномочий в качестве члена Рийгикогу полномочия замещавшей его в Рийгикогу Урве Тийдус завершены 31 марта.

Напомним, что в середине марта стало известно, что теперь уже бывший министр юстиции Калле Лаанет арендовал квартиру в Таллинне у своего пасынка за государственные деньги.

Как на нынешней должности министра юстиции, так и на прошлой должности министра обороны Калле Лаанет оплатил счета за аренду своей таллиннской квартиры на сумму более 12 тысяч евро, где собственником квартиры являлся его пасынок