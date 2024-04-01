Почти 20-летнее правление центристов в столице Эстонии подошло к концу, а значит, есть надежда, что в Таллинне появятся более смелые проекты по улучшению городской среды и инфраструктуры, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
Даниил Куракин ⟩ Важные для Таллинна проекты, забытые центристами: настало время действовать!
Несмотря на то, что электорат центристов и лично Михаил Кылварт начали паниковать, мол, новая правящая коалиция, которая почти наверняка будет состоять из Партии реформ, «Ээсти 200», Социал-демократической партии и «Отечества», разворует все наследие центристов, по факту разворовывать-то особо и нечего.
Наоборот, появился шанс, что Таллинн будет европейской столицей не на словах, а на деле, и если центристы окажутся не у дел и после следующих местных выборах, мы можем ожидать новый виток развития города по образцу северных столиц.
Несмотря на имеющиеся примеры хороших общественных пространств, таких как, например, Рейди-теэ, улица Вана-Каламая или площадь перед Балтийским вокзалом, центристская власть убрала в долгий ящик много проектов, которые должны были реализоваться и раньше, но по разным причинам не были воплощены в жизнь. И от новой власти, в первую очередь, ожидается возобновление работы над этими проектами.
Пожалуй, самый долгожданный проект - это Peatänav, Главная улица, о которой в один момент городская власть забыла, как только мэру Таллинна показалось, что реконструкция Нарвского шоссе в том виде, в котором предлагалось изначально, поставит Таллинн в пробки.
Нынешнее благоустройство Нарвского шоссе даже благоустройством сложно назвать. Вспоминая каким зеленым и аутентичным Нарвское шоссе было раньше и сравнивая с тем, что оно представляет собой сейчас, хочется справедливо спросить, а где вы были эти 20 лет?
Нарвское шоссе - это одна из основных улиц Таллинна, которая, вдобавок, связывает две главные туристические достопримечательности эстонской столицы - Кадриорг и Старый город.
И если сравнивать Нарвское шоссе с улицей Бривибас в Риге или проспектом Гедиминаса в Вильнюсе, последние определенно выглядят лучше, чем таллиннская дорога.
Нарвское шоссе - это просто широченная магистраль со спорного качества архитектурой на большем ее промежутке между Вируской площадью и Кадриоргом.
Красные велодорожки, которые были нарисованы несколько лет назад, немного распределили потоки между пешеходами и пользователями двухколесного транспорта, однако их реализация оставляет желать лучшего. Реконструкция Нарвского шоссе напрашивается весьма навязчиво.
Нужна нормальная трамвайная остановка возле Таллиннского университета, нужны нормальные велодорожки, нормальные автобусные остановки, тротуар, зелень, ничего этого на Нарвском шоссе нет.
Одной из причин появления Рейди-теэ стала разгрузка Нарвского шоссе перед планируемой реконструкцией, что само по себе было спорной идеей, но опустим этот момент.
И вместо того, чтобы начинать делать Главную улицу, центристы запланировали реконструкцию Петербургского шоссе, которым пешеходы вообще практически не пользуются, и на которое жалуются в основном автомобилисты из-за качества самой дороги.
Приоритеты налицо, особенно с учетом того, как были реконструированы улицы Пронкси и Йыэ, с сохранением количества полос движения и велодорожками на тротуарах. Также остались не у дел мелкие проекты, такие как пешеходная дорожка вдоль русла подземной реки Хярьяпеа.
Вопрос Горхолла
Новая коалиция должна решить вопрос Горхолла. Данный образец архитектуры брутализма сейчас гниет и разваливается, будучи долгое время инструментом Центристской партии по сохранению электората – в то время, когда они делали ставку на ностальгию своих избирателей.
Для меня самого Горохолл является местом, с которым связаны некоторые детские воспоминания, но уже скоро под ним будет работать новая трамвайная линия, а подвижек в плане его дальнейшей судьбы все еще нет.
Горхолл сегодня, скорее, является препятствием для создания единого пешеходного морского променада от Пирита до Пыхья-Таллинна, и как бы мне ни нравилось это здание, с ним уже давно пора что-то делать.
Недавно городская власть опубликовала рендеры с возможным видением развития территории Горхолла без самого Горхолла, что говорит о том, что центристы уже начали рассматривать снос здания в пользу чего-то кардинально нового.
Я не уверен, что у новой власти будет желание продолжать поиски инвесторов, готовых вложиться в реставрацию Горхолла.
Несмотря на то, что его сохранение в качестве образца редкого для Эстонии архитектурного стиля мной только приветствуется, время играет не в его пользу, и вопрос о судьбе Горхолла должен быть окончательно решен.
Любимый центристами Ласнамяэ
Ласнамяэ должен перестать быть приоритетом для Таллинна, город должен начать уделять больше внимания и другим районам города. Где реконструкция перекрестка в Нымме или велодорожки на Мустамяэ-теэ? Спасибо, что хотя бы вспомнили про Тонди с его виадуком.
Из расследований перед прошлыми местными выборами мы знаем, что городская власть больше всего финансировала именно проекты в Ласнамяэ, которых было реализовано множество (и не меньше пока что остаются в планах).
Парк Тондираба, Глинтовый парк, реконструкция променада Паэ, магистральная велодорожка со спуском в Кадриорг, Розовый павильон – все это, конечно, хорошие проекты, которые улучшили или в перспективе улучшат городское пространство Ласнамяэ.
Однако сложилось ощущение, что центристы уделяли этому району слишком много внимания, оставляя другим «спальникам» лишь какую-то мелочь.
Понятное дело, основной избиратель Центристской партии должен жить комфортно, но то, что Ласнамяэ - это «любимый ребенок», очень сильно бросается в глаза.
Стоит упомянуть и о планирующихся проектах в Ласнамяэ, надобность которых сомнительна. Речь об олимпийском бассейне и ботаническом саде. Новая власть должна распределить лучшим образом планируемые городские проекты, охватив и другие районы Таллинна.
Общественный транспорт
И, наконец, общественный транспорт, которому уже довольно давно требуется реформа. И речь даже не о введении платного проезда, а о системе в целом, а также о преступно медленном ее развитии.
В Таллинне до сих пор существует одна-единственная линия городской электрички: Балтийский вокзал - Пяэскюла. За 20 лет центристов у руля до недавнего времени никто даже не заикался о возможности начать использовать существующие железнодорожные маршруты, чтобы их перепрофилировать под нужды пассажирского транспорта.
Есть железные дороги до Копли, в Ласнамяэ, в Маарду. Все это время у Таллинна не было денег или желания, чтобы достойным образом связать Таллинн и Маарду, во избежание толкучек в междугородних автобусах?
Ни таллиннская, ни маардуская центристские мэрии палец о палец не ударили, чтобы лучшим образом связать свои города, пассажирский трафик между которыми довольно плотный. И я еще молчу о трамваях в уездные центры. Кто-нибудь вообще помнит о трамвае в Раэ?
В то же время в самом Таллинне автобусные линии не отвечают современным нуждам и дублируют друг друга во многих местах.
В таких случаях, во избежание лишних затрат на лишние маршруты, строится трамвайная линия, которая бы их заменяла, но за 20 лет центристской власти была построена всего одна трамвайная линия в аэропорт, и сейчас в процессе строительства - линия в пассажирский порт.
Обе эти линии софинансированы ЕС, поскольку имеют отношение к проекту Rail Baltic и являются больше новшеством для туристов. По-настоящему необходимые трамвайные линии, которые нужны именно для жителей города, реализованы не были, и только недавно город спохватился о них, представив широкой публике планы строительства трамвайных веток до Штромки и по улице Лийвалайа.
Это все, конечно, лучше, чем ничего, но городу нужны трамваи в спальные районы. Да, трамвай в Ласнамяэ, ставший уже историческим мемом, все еще нужен району, как и трамвай в Мустамяэ и в Вяйке-Ыйсмяэ.
Причем в Ласнамяэ нужен трамвай, который шел бы в самые густонаселенные части района, а не по Нарвскому шоссе, как планировалось изначально, кода центристы собирались построить рядом Таллиннскую больницу.
Поэтому если бесплатный проезд отменят, а вырученные с билетов деньги пойдут на развитие городского транспорта, то это, на мой взгляд, весьма окупаемая сделка.