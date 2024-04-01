Даниил Куракин ⟩ Важные для Таллинна проекты, забытые центристами: настало время действовать!

Несмотря на то, что электорат центристов и лично Михаил Кылварт начали паниковать, мол, новая правящая коалиция, которая почти наверняка будет состоять из Партии реформ, «Ээсти 200», Социал-демократической партии и «Отечества», разворует все наследие центристов, по факту разворовывать-то особо и нечего.

Наоборот, появился шанс, что Таллинн будет европейской столицей не на словах, а на деле, и если центристы окажутся не у дел и после следующих местных выборах, мы можем ожидать новый виток развития города по образцу северных столиц.

Несмотря на имеющиеся примеры хороших общественных пространств, таких как, например, Рейди-теэ, улица Вана-Каламая или площадь перед Балтийским вокзалом, центристская власть убрала в долгий ящик много проектов, которые должны были реализоваться и раньше, но по разным причинам не были воплощены в жизнь. И от новой власти, в первую очередь, ожидается возобновление работы над этими проектами.

Пожалуй, самый долгожданный проект - это Peatänav, Главная улица, о которой в один момент городская власть забыла, как только мэру Таллинна показалось, что реконструкция Нарвского шоссе в том виде, в котором предлагалось изначально, поставит Таллинн в пробки.