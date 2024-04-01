«Тебе что, плохо, что мы сюда приехали?» Какой была оккупация Бучи

Как уходили россияне

По впечатлениям Сергея, «самыми злыми» российские военные в центре Бучи были после 18–20 марта - им не удалось продвинуться дальше и уже не хватало продуктов и топлива.

«Начались разговоры о том, что украинская армия готовит штурм Бучи, чтобы выбить россиян из города», - говорит он.

Но выезжать те бучанцы, которые еще оставались в оккупации (а таких, по оценкам мэра Бучи Анатолия Федорука, было около 3,5 тыс. из общего населения в 50 тыс. человек, не пытались.

«Некуда было, не было "зеленых коридоров", и мы были между двумя армиями. Думали только о том, есть ли более мощные подвалы, куда можно будет спрятаться во время штурма», - объясняет Сергей.

Но в самом конце марта 2022 года в Буче наоборот стало тише.

«В последний день оккупации я услышал грохот колонны россиян, которые уезжали, - я стоял за домом и где-то минут 20 слушал, как она [колонна] уезжала», - вспоминает Сергей.

Через пару часов он пошел в больницу, где встретил знакомых, и все говорили, что стало очень тихо, и никто нигде не видит россиян.

А потом в больницу прибыла гуманитарная помощь, а в центре города появились украинские военные.

Оккупация Бучи завершилась 31 марта 2022 года.