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Что делать, если на выбоине автомобиль повредил шину, диск или ходовую часть?

rus.postimees.ee
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Иллюстративная, но типичная выбоина.
Иллюстративная, но типичная выбоина. Фото: Peeter Langovits

Конец марта и начало апреля – время наибольшего износа дорог в Эстонии, поскольку постоянно колеблющаяся около нуля температура разрушает асфальт.

Именно поэтому автомобили получают повреждения на выбоинах – пробивают шины, гнут диски и, в худшем случае, даже ломают детали ходовой части. Что же делать в такой ситуации?

«Если на выбоине автомобиль получил повреждения, необходимо остановиться и как можно безопаснее припарковаться на обочине. Затем следует включить аварийку и по возможности выставить треугольник аварийной остановки, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения. При этом нужно следить за тем, чтобы на дороге в населенном пункте треугольник находился не ближе 25 метров к автомобилю и не ближе 50 метров на шоссе», - пояснил руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

Когда безопасность обеспечена, о происшествии необходимо сообщить в полицию по номеру 112, а дорожную информацию передать по государственному инфотелефону 1247. «Также запишите, где именно и когда имело место происшествие и его предполагаемую причину, размер ущерба и тому подобное. Если есть возможность, сделайте фотографии и запишите контактные данные свидетелей», - добавил Ярв.

Если автомобиль был поврежден на государственном шоссе и причиной повреждения являются несоответствующие требованиям дорожные условия, водитель имеет право представить государству требование о возмещении ущерба через Департамент транспорта. «Ущерб не подлежит возмещению, если он возник не на государственном шоссе, произошел в результате нарушения правил дорожного движения или если выбоина была корректно отмечена средствами регулирования дорожного движения, – сказал Ярв. – Если авария произошла на городской улице или волостной дороге, за компенсацией можно обратиться в местное самоуправление, но и в этом случае вы должны немедленно сообщить в полицию, следовать ее указаниям и зафиксировать весь инцидент».

Большая выбоина может повредить не только шины и диски, но и ходовую часть машины. «Если у автомобиля есть страхование каско, оно также компенсирует причиненный выбоиной ущерб. Поэтому приобрести каско имеет смысл, даже если машина уже относительно старая и выкуплена из лизинга, – отметил Ярв. – Чтобы страховая компания компенсировала ущерб, его размер и место происшествия должны быть зафиксированы, а для этого следует вызвать полицию. Если вызвать полицию нет возможности, все необходимые действия должен выполнить сам водитель».

Если страховка компенсирует причиненный автомобилю ущерб в рамках страхования каско, водителю все же необходимо уплатить собственную ответственность. «Возмещение уплаченной суммы собственной ответственности затем можно потребовать от владельца дороги, поскольку именно он должен убедиться, что проезжая часть находится в достаточно хорошем состоянии для безопасного движения и соответствует всем требованиям, – добавил Ярв. – Если у автомобиля нет страхования каско, то иск о возмещении ущерба вместе с доказательствами следует предъявить владельцу дороги. Если он откажется возмещать ущерб, с требованием взыскания компенсации можно обратиться в суд».

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