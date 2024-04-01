Что делать, если на выбоине автомобиль повредил шину, диск или ходовую часть?

Именно поэтому автомобили получают повреждения на выбоинах – пробивают шины, гнут диски и, в худшем случае, даже ломают детали ходовой части. Что же делать в такой ситуации?

«Если на выбоине автомобиль получил повреждения, необходимо остановиться и как можно безопаснее припарковаться на обочине. Затем следует включить аварийку и по возможности выставить треугольник аварийной остановки, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения. При этом нужно следить за тем, чтобы на дороге в населенном пункте треугольник находился не ближе 25 метров к автомобилю и не ближе 50 метров на шоссе», - пояснил руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

Когда безопасность обеспечена, о происшествии необходимо сообщить в полицию по номеру 112, а дорожную информацию передать по государственному инфотелефону 1247. «Также запишите, где именно и когда имело место происшествие и его предполагаемую причину, размер ущерба и тому подобное. Если есть возможность, сделайте фотографии и запишите контактные данные свидетелей», - добавил Ярв.