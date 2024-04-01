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Двух жителей Эстонии задержали на российской границе (1)

rus.postimees.ee
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Вид на пограничный переход Ивангород, Нарва, Эстония, ноябрь 2023 года.
Вид на пограничный переход Ивангород, Нарва, Эстония, ноябрь 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В пятницу, 29 марта, в России в отношении двух жителей Нарвы было возбуждено уголовное дело о крупной контрабанде наркотиков. Накануне они были задержаны на пограничном пункте Ивангорода.

Насколько известно, задержанные - лица без гражданства в возрасте 36 лет, они оба на постоянной основе проживают в Нарве.

Как уточняет российский портал 47news, все произошло во время таможенного досмотра, когда один из нарвитян уронил на пол розовый сверток с порошком. Экспертиза позже установила, что внутри лежало около трех граммов наркотического вещества.

По предварительным данным, наркотические вещества были куплены в Ивангороде примерно за 20 000 рублей (около 200 евро). По данным российских правоохранительных органов, содержимое свертка житель Нарвы планировал продать в Эстонии.

Двое подозреваемых были задержаны. Насколько известно на данный момент, в поле зрения российских правоохранительных органов они ранее не попадали.

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