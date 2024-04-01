Министерство финансов открыло сайт c информацией о справедливом переходе Ида-Вирумаа

По словам координатора Фонда справедливого перехода Ивана Сергеева, возможности получения грантов широки и охватывают множество различных сфер, поэтому финансирование распределяется через разные учреждения: Государственный центр вспомогательных услуг (RTK), Фонд предпринимательства и инноваций (EIS), Касса по безработице, и т.д.

«Картина может показаться довольно пестрой, и чтобы людям было легче находить информацию, мы собрали все, что связано с грантами фонда, в одной онлайн-среде. Таким образом, заинтересованные найдут самый быстрый путь именно к тому финансированию, которое соответствует их проекту или идее», - пояснил Сергеев.

Сайт предназначен для использования всем населением. Необходимую информацию здесь могут найти как люди, которых процесс перехода затрагивает непосредственно, так и предприниматели или инвесторы. «Сайт предлагает информационные материалы и помощь каждому, неважно, пришли вы сюда с бизнес-идеей, желанием пройти дополнительное обучение или с гражданской инициативой», - добавил Сергеев.

По адресу idavirufond.ee можно найти информацию о процессе справедливого перехода, последние новости, календарь событий и истории уже реализованных проектах. В шапке сайта под кнопкой «Ознакомься с возможностями» можно найти прямой путь к описаниям грантов, откуда заинтересованный посетитель будет перенаправлен уже в конкретное учреждение, к нужному контактному лицу и среде для подачи ходатайства.

«Обобщая можно сказать, что фонд помогает прорастить семена устойчивого роста и развития Ида-Вирумаа. Фонд поддерживает деятельность, повышающую благосостояние людей, конкурентоспособность компаний и экономики, а также активные гражданские инициативы, образовательные проекты и развитие жилой среды. Совокупный эффект от каждой реализованной меры и реализованного проекта будет гораздо шире, чем просто финансирование отдельных инициатив», - сказал координатор фонда Иван Сергеев.

Фонд справедливого перехода - это финансовый механизм, созданный Европейским союзом, целью которого является поддержка экономики, людей и окружающей среды в тех регионах, которые столкнутся со значительными социально-экономическими вызовами в связи с выполнением энергетических и климатических целей Европейского Союза к 2030 году и достижением климатической нейтральности к 2050 году. В Эстонии объем фонда справедливого перехода составляет 340 миллионов евро, а целевым регионом является Ида-Вирумаа из-за сланцевой промышленности.