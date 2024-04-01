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«Я не обслуживаю русских»: водитель Bolt отказался везти жителя Эстонии (3)

София Солдатенко
, репортер
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Такси компании Bolt
Такси компании Bolt Фото: Sander Ilvest

Таксист-иностранец отказался обслуживать жителя Эстонии, а причиной была названа национальность клиента. Представитель компании Bolt заверил, что они не приемлют дискриминации ни в каком виде.

Житель Эстонии заказал такси Bolt и на русском языке сообщил водителю, что ему надо подъехать к первому подъезду. Водитель в ответ прислал сообщение, в котором извинился и сообщил, что не обслуживает русских. По нашим данным, водитель является иностранцем. Сам водитель на просьбу Rus.Postimees прокомментировать ситуацию, пока ничего не ответил.

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