Убытки популярного в Эстонии каршеринга выросли до 1,6 млн евро

Об этом предприятие сообщило в биржевом пресс-релизе, отметив, что на доходы от аренды больше всего повлияло прекращение работы сервиса совместного использования автомобилей и предварительного бронирования автомобилей, предоставляемых в аренду, что привело к снижению доходов от краткосрочной аренды на 80,8 %. Снижение продаж старых автомобилей также стало причиной большого падения оборота.

18 ноября прошлого года компания Elmo Rent подала в Харьюский уездный суд ходатайство о начале процедуры реорганизации, которое было одобрено судом 6 декабря.

Elmo Rent начала поиск партнера или покупателя для бизнеса по краткосрочной аренде. В ожидании выбора нового партнера компания провела реструктуризацию и приняла меры по преобразованию сервиса краткосрочной аренды, сосредоточившись только на долгосрочной аренде и курьерских услугах.

В рамках оптимизации арендного бизнеса компания сократила штат на 40 %. Во второй половине 2023 года в компании работал в среднем 21 человек, а общие расходы на оплату труда с учетом налогов составили 365 205 евро.

По состоянию на 31 декабря баланс компании Elmo Rent составил чуть более 3,5 млн евро, что на 2% меньше, чем в 2022 году. Текущие активы составляли 9,9 %, а основные средства - 90,1 %. Обязательства Elmo Rent составили 4,3 млн евро.

Целью Elmo Rent на 2024 год является оптимизация сервиса совместного использования экологически чистых транспортных средств и выбор нового партнера для этого сервиса, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса и вновь запустить и развить быстрорастущую новую бизнес-стратегию "донести услугу до двери". В рамках дочернего предприятия компания намерена сохранить динамику развития и продаж, достигнутую в разработке технологии дистанционного управления, а также привлечь дополнительный капитал от инвесторов.

В этом году Elmo Rent через свою дочернюю компанию активно инвестирует в развитие дистанционных технологий, а также введение сервиса на общественных улицах, что создает прочную основу для будущего роста продаж.

Компания также является активным участником руководящей группы по правилам дорожного движения и техническим условиям для дистанционно управляемых и беспилотных автомобилей.