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Украинские студенты начали строить бронемашины

, экономический журналист
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Бронемашина Inguar3.
Бронемашина Inguar3. Фото: inguardefence.com

Студенты Киевского политехнического института, ранее участвовавшие в ежегодном соревновании Formula Student, создали собственную фирму и изготовили прототип бронемашины, которая в ближайшее время также должна поступить в серийное производство.

Уже более двух десятилетий в Европе проводится гонка Formula Student, представляющие собой студенческую версию Формулы-1. На протяжении многих лет на соревнованиях представлены и студенты Киевского политехнического института, сообщает «Украинская правда».

После войны все изменилось. Один из техников команды Артем Ющук вместе со своими сокурсниками организовал ремонт и модернизацию бронетехники, а сейчас работает над разработкой бронетехники для Сил обороны Украины. Его компания Inguar Defense в прошлом году успешно привлекла инвестиции и выпустила прототип бронемашины, уровень защиты которой превышает соответствующие показатели украинских бронемашин «Козак» и «Новатор».

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