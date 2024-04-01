Студенты Киевского политехнического института, ранее участвовавшие в ежегодном соревновании Formula Student, создали собственную фирму и изготовили прототип бронемашины, которая в ближайшее время также должна поступить в серийное производство.
Для подписчиков
Украинские студенты начали строить бронемашины
Уже более двух десятилетий в Европе проводится гонка Formula Student, представляющие собой студенческую версию Формулы-1. На протяжении многих лет на соревнованиях представлены и студенты Киевского политехнического института, сообщает «Украинская правда».