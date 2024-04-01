Израиль сообщил о гибели 600 своих солдат с начала войны

По этим данным, за последние сутки в секторе Газа был убит один израильский военнослужащий - 20-летний Надава Коэн. Обстоятельства его гибели не сообщаются.

Операция в больнице «Аш-Шифа»

ЦАХАЛ в конце марта проводила военную операцию на территории больничного коплекса «Аш-Шифа» в городе Газа - это крупнейшее медицинское учреждение в палестинском анклаве. По словам израильских военных, в больнице ими были найдены тайники с оружием и объекты террористической инфраструктуры - в том числе, вход в сеть туннелей, которые использует ХАМАС и другие палестинские террористические группировки. 23-24 марта в ЦАХАЛ заявляли о 170 убитых и 480 арестованных на территории «Аш-Шифы» боевиках.

1 апреля подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в сектора Газа заявило, что израильские военные отвели с территории «Аш-Шифы» танки и другую военную технику, оставив после себя десятки трупов (других источников, подтверждающих эту информацию, нет). В ЦАХАЛ пока не комментировали эти заявления. Ранее местный минздрав сообщал о гибели пятерых пациентов «Аш-Шифы», осажденных в госпитале в результате действий израильской армии.

Израиль утверждает, что террористы используют и другие медицинские учреждения в секторе Газа в военных целях. 31 марта в ЦАХАЛ отчитались о нанесении удара по командному центру палестинской группировки «Исламский джихад», который, по этим данным, был расположен во внутреннем дворе госпиталя «Аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балаха.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.