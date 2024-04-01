Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) назвала войну России в Украине священной. Более того, утвержден программный документ, адресованный властям России, в котором рекомендуется действовать быстрее, чтобы защитить мир от «впавшего в сатанизм Запада». Эстонская православная церковь уже открестилась от этих заявлений, однако сам митрополит Евгений промолчал.
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«Митрополит Эстонский опять отмолчался»: РПЦ признала войну России в Украине священной
Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) в конце марта провела в Москве Всемирный Русский Народный Собор, где одобрила идеологический и политический документ «Настоящее и будущее Русского мира». В нем, как отмечают эксперты Института изучения войны (ISW), видна «очевидная попытка сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России».