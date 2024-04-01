«Митрополит Эстонский опять отмолчался»: РПЦ признала войну России в Украине священной

Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) назвала войну России в Украине священной. Более того, утвержден программный документ, адресованный властям России, в котором рекомендуется действовать быстрее, чтобы защитить мир от «впавшего в сатанизм Запада». Эстонская православная церковь уже открестилась от этих заявлений, однако сам митрополит Евгений промолчал.