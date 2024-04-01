Пн, 1.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Митрополит Эстонский опять отмолчался»: РПЦ признала войну России в Украине священной

Наталия Гребнева Иван Скрябин
Copy
Патриарх Кирилл, судя по всему, частенько совещается с Кремлем.
Патриарх Кирилл, судя по всему, частенько совещается с Кремлем. Фото: AP

Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) назвала войну России в Украине священной. Более того, утвержден программный документ, адресованный властям России, в котором рекомендуется действовать быстрее, чтобы защитить мир от «впавшего в сатанизм Запада». Эстонская православная церковь уже открестилась от этих заявлений, однако сам митрополит Евгений промолчал.

Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) в конце марта провела в Москве Всемирный Русский Народный Собор, где одобрила идеологический и политический документ «Настоящее и будущее Русского мира». В нем, как отмечают эксперты Института изучения войны (ISW), видна «очевидная попытка сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России».

Документ одобрил глава МП РПЦ патриарх Кирилл. Институт изучения войны предполагает, что Кирилл, вероятно, сначала согласовал идеологическую основу документа и политические рекомендации с Кремлем.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх