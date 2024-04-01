Отправилась домой и пропала: полиция объявила в розыск 16-летнюю девушку

На прошлой неделе Марии, учащейся в Маарьямааской образовательной коллегии, разрешили съездить домой, в волость Кехтна Раплаского уезда. Она появилась дома, но затем сбежала, и с 29 марта от нее нет никаких известий.

Когда Мария уходила из дома, на ней была короткая черная куртка и черные кожаные брюки. У нее светло-русые волосы средней длины. Мария может находиться как в Таллинне, так и в других уголках Эстонии.

Полиция просит всех, кто видел Марию или знает, где она может находиться, сообщить об этом в центр экстренной помощи по номеру 112.