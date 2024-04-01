Председатель кредитно-сберегательного общества: автоналог вынудит людей еще больше влезать в долги

В ожидании налога на автомобили мелкому инвестору стоит инвестировать в авторемонтную мастерскую за углом, а также в финансовые инструменты, с помощью которых автолюбители будут ремонтировать свои автомобили.

Если доходы людей так и будут оставаться ограниченными, они не смогут оплатить введенный в следующем году налог за регистрацию нового или слегка подержанного автомобиля, привезенного из-за границы. Им придется покупать машину, привезенный в Эстонию 15-20 лет назад, и заклеивать его скотчем, пока он вконец не превратится в ржавый металлолом.