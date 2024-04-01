Если доходы людей так и будут оставаться ограниченными, они не смогут оплатить введенный в следующем году налог за регистрацию нового или слегка подержанного автомобиля, привезенного из-за границы, написал председатель правления кредитно-сберегательно общества Eestihoius Александр Широков в статье на новостном портале ERR.
Председатель кредитно-сберегательного общества: автоналог вынудит людей еще больше влезать в долги
В ожидании налога на автомобили мелкому инвестору стоит инвестировать в авторемонтную мастерскую за углом, а также в финансовые инструменты, с помощью которых автолюбители будут ремонтировать свои автомобили.
Деньги представителей среднего класса и малообеспеченных людей уходят в запчасти, инструменты и ремонтные мастерские.
Если доходы людей так и будут оставаться ограниченными, они не смогут оплатить введенный в следующем году налог за регистрацию нового или слегка подержанного автомобиля, привезенного из-за границы. Им придется покупать машину, привезенный в Эстонию 15-20 лет назад, и заклеивать его скотчем, пока он вконец не превратится в ржавый металлолом.