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Председатель кредитно-сберегательного общества: автоналог вынудит людей еще больше влезать в долги

rus.postimees.ee
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Поддержанные автомобили.
Поддержанные автомобили. Фото: Mihkel Maripuu

Если доходы людей так и будут оставаться ограниченными, они не смогут оплатить введенный в следующем году налог за регистрацию нового или слегка подержанного автомобиля, привезенного из-за границы, написал председатель правления кредитно-сберегательно общества Eestihoius Александр Широков в статье на новостном портале ERR.

В ожидании налога на автомобили мелкому инвестору стоит инвестировать в авторемонтную мастерскую за углом, а также в финансовые инструменты, с помощью которых автолюбители будут ремонтировать свои автомобили.

Деньги представителей среднего класса и малообеспеченных людей уходят в запчасти, инструменты и ремонтные мастерские.

Если доходы людей так и будут оставаться ограниченными, они не смогут оплатить введенный в следующем году налог за регистрацию нового или слегка подержанного автомобиля, привезенного из-за границы. Им придется покупать машину, привезенный в Эстонию 15-20 лет назад, и заклеивать его скотчем, пока он вконец не превратится в ржавый металлолом.

Подробнее читайте на новостном портале ERR.

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