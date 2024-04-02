На заседании Таллиннского городского собрания 26 марта, где бывшему мэру Таллинна Михаилу Кылварту был выражен вотум недоверия, он пообещал написать книгу о предателях или собрать досье на тех, кто предал партию. Позднее в Instagram он еще раз подчеркнул, что к предателям вернется рано или поздно их предательство. Мы расспросили политиков чтобы узнать, что они думают о таких месседжах руководителя Центристской партии: угрожает он всерьез бывшим однопартийцам или просто был излишне эмоционален.
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«Раньше он не терял выдержку». Что думают политики об угрозах Михаила Кылварта в адрес «предателей»
Rus.Postimees не смог дозвониться самому Михаилу Кылварту чтобы уточнить, что же он имел ввиду под досье и расплатой, которая настигнет «предателей». Член правления Центристской партии (ЦП), член Рийгикогу Андрей Коробейник сказал нам, что сам он речь и видеоролик не видел, но наверняка это нельзя трактовать как угрозы.