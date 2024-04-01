РАЙНЕР САКС ⟩ Масштабный российский проект может поставить Украину в весьма сложное положение

В районе Бахмута происходили обычные попытки атак российских подразделений, которые не привели к каким-либо изменениям ситуации.

По сравнению с предыдущим днем активность российских атак к западу от Авдеевки несколько снизилась. Вчера появились видеокадры отражения наступления очень крупного российского бронетанкового соединения в этом районе. Последний раз такое крупное бронетанковое соединение подвергалось нападению в прошлом году в районе Угледара. Сейчас российские войска потеряли в этой атаке почти половину своих танков и бронетехники, всего - более 15 единиц. Весьма активными были и атаки российских частей несколько южнее, в районе населенного пункта Новомихайловка. Это позиционные сражения, и никаких серьезных движений не произошло.

На Южном фронте российские части провели несколько отдельных атак в районе Токмака и на восточном берегу Днепра, которые не принесли никаких изменений в ситуации.

Вчера в украинских СМИ прошла небольшая дискуссия о том, когда Россия снова начнет использовать крылатые ракеты типа «Калибр». Их использование прекратилось прошлой осенью после того, как Украина уничтожила пункты управления Черноморского флота и совершила несколько успешных атак на базы флота.

Эти ракеты можно запускать с кораблей, теоретически их можно запускать и с Каспийского моря. Однако пока украинская ПВО в основном их уничтожала. Завод в России, производящий эти ракеты, подвергся как минимум одному удару, а также подверглись атакам и заводы по производству электроники, производящие компоненты для этих ракет.

Вероятно, ввиду стечения всех этих обстоятельств крылатые ракеты «Калибр» больше не используются в атаках. Однако можно согласиться с оценкой украинской военной разведки, согласно которой Россия попытается снова использовать эти ракеты уже в ближайшем будущем.