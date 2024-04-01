Уже в прошлом году Россия начала строительство прямой железной дороги из Донецка до юга Украины, до оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Этот объект скоро будет готов, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Масштабный российский проект может поставить Украину в весьма сложное положение
Владимир Путин подписал указ, объявляющий о призыве новых срочнослужащих. Речь ведет о весенним призыве (следующий такой набор будет осуществлен осенью), верхний предел которого установлен в 150 000 человек. Хотя сейчас военное время и есть желание набрать максимальное количество призывников, чтобы увеличить число граждан, прошедших военную подготовку, речь идет все-таки о верхнем пределе. В действительности в рамках призыва на службу обычно набирают около 120 000 человек.
Призывников не отправляют воевать, но на них оказывается очень сильное давление, чтобы они продолжили служить по контракту после окончания годичной службы. Таким образом, важнейшей рекрутинговой базой пополнения российской армии являются прошедшие срочную военную службу молодые люди.
Положение Украины может ухудшиться
Уже в прошлом году Россия начала строительство прямой железной дороги из Донецка до юга Украины, до оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Оттуда также можно двинуться на север, на Крымский полуостров. Генерал Буданов, начальник военной разведки Украины, заявил вчера, что недостающий участок железной дороги может начать достраиваться в ближайшее время.
Ранее в сообщениях ВСУ говорилось, что Крымский мост не очень активно используется для военных перевозок, в первую очередь - из-за предыдущих повреждений моста. Россия испытывает трудности со снабжением своих сил в Крыму и на юге Украины, в том числе и потому, что снабжение десантными кораблями и баржами стало трудным и опасным из-за больших потерь. Автодороги имеются, но логистика с использованием автомобильного транспорта всегда была непосильной задачей для российской армии.
Если бы Россия смогла благополучно ввести в эксплуатацию новую железную дорогу, это значительно осложнило бы положение украинской армии на Южном фронте и вдоль Днепра. При этом за последние два года украинским силам неоднократно удавалось повреждать железную дорогу, проходящую по югу Украины и в Крыму, поэтому ее постоянное и плановое использование никогда не было возможным. Генерал Буданов также выражает надежду, что украинцы смогут успешно атаковать и новую ветку железной дороги.
В ВМС Украины подвели итоги недавних атак на Черноморский флот России. В результате ракетной атаки в Севастополе серьезные повреждения получили два больших десантных корабля класса Ropusha - «Азов» и «Ямал», а также корабль разведки и связи «Иван Хурс». По оценке властей Украины, эти корабли придется восстанавливать, а в Крыму сделать это скорее всего невозможно; и в других портах Черного моря возможности России весьма ограничены. В условиях нынешней войны эти корабли могут быть списаны.
Ночные атаки
Сегодня ночью украинские ПВО сбили два беспилотника из трех, которые Россия запустила в направлении Украины.
Активность российских атак на фронтах вчера снизилась. Небольшое спецподразделение российской армии, пытавшееся перейти границу, было отброшено назад в районе Сумской области.
В направлении Сватово и Северодонецка российские части предприняли несколько более мелких атак в направлении Лимана. Отдельные нападения также были совершены в районе села Белогоровка. В целом войска остаются на прежних позициях.
В районе Бахмута происходили обычные попытки атак российских подразделений, которые не привели к каким-либо изменениям ситуации.
По сравнению с предыдущим днем активность российских атак к западу от Авдеевки несколько снизилась. Вчера появились видеокадры отражения наступления очень крупного российского бронетанкового соединения в этом районе. Последний раз такое крупное бронетанковое соединение подвергалось нападению в прошлом году в районе Угледара. Сейчас российские войска потеряли в этой атаке почти половину своих танков и бронетехники, всего - более 15 единиц. Весьма активными были и атаки российских частей несколько южнее, в районе населенного пункта Новомихайловка. Это позиционные сражения, и никаких серьезных движений не произошло.
На Южном фронте российские части провели несколько отдельных атак в районе Токмака и на восточном берегу Днепра, которые не принесли никаких изменений в ситуации.
Вчера в украинских СМИ прошла небольшая дискуссия о том, когда Россия снова начнет использовать крылатые ракеты типа «Калибр». Их использование прекратилось прошлой осенью после того, как Украина уничтожила пункты управления Черноморского флота и совершила несколько успешных атак на базы флота.
Эти ракеты можно запускать с кораблей, теоретически их можно запускать и с Каспийского моря. Однако пока украинская ПВО в основном их уничтожала. Завод в России, производящий эти ракеты, подвергся как минимум одному удару, а также подверглись атакам и заводы по производству электроники, производящие компоненты для этих ракет.
Вероятно, ввиду стечения всех этих обстоятельств крылатые ракеты «Калибр» больше не используются в атаках. Однако можно согласиться с оценкой украинской военной разведки, согласно которой Россия попытается снова использовать эти ракеты уже в ближайшем будущем.