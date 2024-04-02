ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Украинский Крым: не только территориально, но и ментально

Отдельным элементом можно также рассматривать и условную возможность введения в Крым ограниченного международного военного контингента с определенными временными задачами стабилизации ситуации. Так или иначе, Крым должен будет вернуться в состав Украины, но интригующим остается вопрос, а что же будет дальше?

Планируя реинтеграцию Крыма в Украину, нужно понимать, что речь идет не только о физическом освобождении территорий и восстановлении там атрибутов украинской власти, но и продолжительную, качественно новую работу с жителями Крымского полуострова, находившимся под репрессивным режимом более десяти лет.

Чем длительнее оккупация, тем долговременнее ее последствия в разных гуманитарных и социальных сферах: образовании, культуре, медиа, молодежной работе, религии и т.д. Разумеется, оккупация оставит следы и в других областях, таких как экономика, инфраструктура, экология, медицина.

В Эстонии ликвидация последствий советской оккупации заняла в разных секторах от 5-7 до 20 лет, а по некоторым направлениям работа ведется до сих пор. И если материально-техническую составляющую можно относительно просто заменить, отстроить или переделать, то мировоззрения людей, их социально-политические установки, их эмоционально-психологический багаж и жизненные ценности меняются очень медленно; в большинстве случаев это происходит через поколения, и то при содействии разных благоприятствующих факторов.

Особая ментальность