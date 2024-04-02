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«Открыла крышку и услышала писк!»: обнаглевшие крысы чувствуют себя в компостном ящике как дома

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Крыса. Иллюстративное фото.
Крыса. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

Обратившаяся в редакцию Rus.Postimees Виктория устала бороться на своем участке с грызунами и дикими животными. После того как правительство в прошлом году изменило Закон об отходах, жизнь домовладельцев стала невыносимой. «Зимой они там живут, едят, размножаются, а летом из контейнеров для компоста воняет!» - жалуется читательница.

Каждое самоуправление само решает, как обеспечить жителям возможность отдельного сбора биоотходов. В городах и поселках разумно собирать биоотходы в контейнеры, которые фирма по вывозу мусора опустошает по графику. В частных домах или в сельской местности биоотходы при желании можно компостировать в саду.

Изменения в законодательстве, направленные на стимулирование сортировки и переработку биоотходов, кажутся вполне разумными с экологической точки зрения. Однако реальность оказывается сложнее, чем это могло представиться изначально:  люди на своих участках сталкиваются с увеличением числа грызунов и лесных животных.

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