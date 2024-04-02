«Открыла крышку и услышала писк!»: обнаглевшие крысы чувствуют себя в компостном ящике как дома

Обратившаяся в редакцию Rus.Postimees Виктория устала бороться на своем участке с грызунами и дикими животными. После того как правительство в прошлом году изменило Закон об отходах, жизнь домовладельцев стала невыносимой. «Зимой они там живут, едят, размножаются, а летом из контейнеров для компоста воняет!» - жалуется читательница.