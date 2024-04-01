Тянак раскритиковал будущее WRC: случайные люди принимают случайные решения

В качестве второго аспекта гонщик упоминает снижение мощности у автомобилей Rally1 и увеличение мощности у автомобилей Rally2, хотя самый высокий (и самый дорогой) уровень безопасности используется только в машинах Rally1.

«Мы значительно снижаем мощность автомобилей Rally1, где нас защищают шасси и каркас безопасности. А затем придаем гораздо больше мощности в машину Rally2, у которой нет такой защиты. Я очень удивлен, что эти парни с радостью берут ответственность за свои решения.

Да, ралли – это всегда риск, но я удивлен, что они это делают, потому что долгое время безопасность всегда была номером один. Я удивлен, как все решается», — сказал Тянак.

Кроме того, Международная автомобильная федерация (FIA) хочет подготовить новую концепцию в пользу серии в сотрудничестве с промоутером WRC. По словам Танака, он об этой идее ничего не слышал.

«Это то, к чему мы стремились в течение долгого времени. Этот спорт – особенный, и жаль, что о нем мало кто знает.

Да, у нас много фанатов. Они всегда есть и всегда будут. Поэтому важно, как мы донесем это послание до других людей, но это то, что было на повестке дня уже долгое время. Как нам этого добиться? Сейчас это сложно увидеть», - заключил эстонец.