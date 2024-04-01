По словам Оття Тянака, принятые более месяца назад решения, касающиеся будущего WRC, вызывают тревогу. По его мнению, такие решения дают понять, что серия чемпионата мира по раллийным гонкам не находится под контролем.
Тянак раскритиковал будущее WRC: случайные люди принимают случайные решения
«Это усложнило жизнь всем командам и производителям. И это поставило многих людей в очень сложную ситуацию, поскольку новый сезон уже совсем близко. И это то, за что еще не голосовали», - кратко изложил Тянак в интервью DirtFish свое мнение об изменениях в WRC, обнародованных в конце февраля.
Правда, обновления пока не подтверждены, это должно произойти самое позднее в июне. Более того, кажется, что решения принимаются на ходу, ведь уже должна идти подготовка к 2025 году, когда ожидаются большие перемены.
«Говоря обо всем этом, пожалуй, самое сложное в том, что мы видим, что раллийный спорт никак не находится под контролем. Год за годом случайные решения принимаются случайными людьми, и нет реального видения того, к чему мы хотим прийти. Такие вещи действительно вызывают беспокойство», - сказал Тянак.
Он добавил, что состояние WRC не в порядке, в серии мало команд, которые, тем не менее, стараются держать этот вид спорта на ногах. Решения рабочей группы WRC были приняты без консультаций с этими очень немногими командами. В случае с гибридами решение принято и их использование согласовано до конца 2026 года.
Все были готовы к тому, что это произойдет. Так что все команды готовы его использовать», - рассказал Тянак об изменениях, согласно которым гибридный привод автомобилей Rally1 хотят убрать с машин уже в следующем году.
В качестве второго аспекта гонщик упоминает снижение мощности у автомобилей Rally1 и увеличение мощности у автомобилей Rally2, хотя самый высокий (и самый дорогой) уровень безопасности используется только в машинах Rally1.
«Мы значительно снижаем мощность автомобилей Rally1, где нас защищают шасси и каркас безопасности. А затем придаем гораздо больше мощности в машину Rally2, у которой нет такой защиты. Я очень удивлен, что эти парни с радостью берут ответственность за свои решения.
Да, ралли – это всегда риск, но я удивлен, что они это делают, потому что долгое время безопасность всегда была номером один. Я удивлен, как все решается», — сказал Тянак.
Кроме того, Международная автомобильная федерация (FIA) хочет подготовить новую концепцию в пользу серии в сотрудничестве с промоутером WRC. По словам Танака, он об этой идее ничего не слышал.
«Это то, к чему мы стремились в течение долгого времени. Этот спорт – особенный, и жаль, что о нем мало кто знает.
Да, у нас много фанатов. Они всегда есть и всегда будут. Поэтому важно, как мы донесем это послание до других людей, но это то, что было на повестке дня уже долгое время. Как нам этого добиться? Сейчас это сложно увидеть», - заключил эстонец.