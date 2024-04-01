Для улучшения бытовых условий и повышения безопасности движения вблизи спортивного центра «Сыле» планируется его расширение, в результате чего к зданию будет добавлено 1400 квадратных метров площади.
Таллинн собирается расширить спортивный центр «Сыле»
По словам вице-мэра Тийта Терика, спортивному центру «Сыле» необходимы дополнительные помещения, чтобы лучше организовать его деятельность.
«Нынешняя организация пространства ограничивает возможности организации более крупных спортивных и культурных мероприятий, а также препятствует проведению тренировок и соревнований, поскольку не хватает раздевалок и туалетов», - сказал Терик.
Пристройка позволит добавить подсобные помещения, конференц-залы и помещения для тренеров. Пути передвижения посетителей станут более логичными и появится возможность организовать элементарный контроль на входе, что поможет обеспечить безопасность. Также с появлением пристройки появится и кафе, нехватка которого ощущалась во время проведения мероприятий.
На проектные работы лучшую цену предложило Esplan OÜ, с которым заключит договор городское предприятие Kristiine Sport, управляющее спортивным центром «Сыле». Проектные работы обойдутся почти в 120 тысяч евро, включая НДС, и продлятся до октября этого года.