В Рийгикогу разработан законопроект, который ужесточит контроль за инкассо-фирмами и сделает их работу прозрачнее

Как сообщила пресс-служба Рийгикогу, председатель правовой комиссии Эдуард Одинец отметил, что в отношении кредитования на протяжении последних десяти лет действует довольно жесткий свод правил, но этого нельзя сказать об истребовании или перекупке задолженностей по кредитам. Согласно законопроекту, инкассо-фирмы должны будут ходатайствовать у Финансовой инспекции о разрешении на деятельность, в то время как инспекция получит полномочия вести надзор за кредитными инкассо.

«Важно, чтобы инкассо-фирмы не усугубляли финансовое положение уже попавшего в сложную ситуацию должника за счет неразумных и скрытых дополнительных плат, - подчеркнул Одинец. - Инкассо-фирмы должны действовать в соответствии с законом и учитывать платежеспособность и интересы должника. Мы хотели бы, чтобы люди ответственно относились к взятию кредита и были способны его выплатить».

Заместитель председателя комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт также подчеркнула важность защиты прав должника-потребителя. «Деятельность инкассо-фирм должна быть максимально прозрачной. Нельзя допускать, чтобы человек, оказавшийся в затруднительном финансовом положении, лишился последних центов из-за скрытых плат. Получение дополнительной прибыли за счет попавших в беду людей - недопустимо. Безусловно, нельзя истребовать дополнительную плату за рассрочку по выплатам кредита или за заключение графика оплаты. Также необходимо четко указать, каков размер основной части кредита, каковы возможные пени и каков размер дополнительных плат», - сказала она.