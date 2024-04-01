Правовая комиссия Рийгикогу решила направить на первое чтение законопроект, регулирующий деятельность инкассо-фирм, занимающихся договорами о кредите, и связанных с вышеуказанными фирмами лиц. Согласно законопроекту, деятельность инкассо-фирм перейдет под контроль Финансовой инспекции.
В Рийгикогу разработан законопроект, который ужесточит контроль за инкассо-фирмами и сделает их работу прозрачнее
Как сообщила пресс-служба Рийгикогу, председатель правовой комиссии Эдуард Одинец отметил, что в отношении кредитования на протяжении последних десяти лет действует довольно жесткий свод правил, но этого нельзя сказать об истребовании или перекупке задолженностей по кредитам. Согласно законопроекту, инкассо-фирмы должны будут ходатайствовать у Финансовой инспекции о разрешении на деятельность, в то время как инспекция получит полномочия вести надзор за кредитными инкассо.
«Важно, чтобы инкассо-фирмы не усугубляли финансовое положение уже попавшего в сложную ситуацию должника за счет неразумных и скрытых дополнительных плат, - подчеркнул Одинец. - Инкассо-фирмы должны действовать в соответствии с законом и учитывать платежеспособность и интересы должника. Мы хотели бы, чтобы люди ответственно относились к взятию кредита и были способны его выплатить».
Заместитель председателя комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт также подчеркнула важность защиты прав должника-потребителя. «Деятельность инкассо-фирм должна быть максимально прозрачной. Нельзя допускать, чтобы человек, оказавшийся в затруднительном финансовом положении, лишился последних центов из-за скрытых плат. Получение дополнительной прибыли за счет попавших в беду людей - недопустимо. Безусловно, нельзя истребовать дополнительную плату за рассрочку по выплатам кредита или за заключение графика оплаты. Также необходимо четко указать, каков размер основной части кредита, каковы возможные пени и каков размер дополнительных плат», - сказала она.
Помимо права на ведение надзора законопроект наделяет Финансовую инспекцию возможностью вводить различные санкции, начиная от предписания и заканчивая возбуждением производства о проступке. Размер штрафа может составить до 3 млн евро. Одинец добавил, что в данной ситуации помогло бы создание возможности проверить долговую нагрузку клиента в положительном кредитном регистре перед выдачей нового займа или потребительского кредита. Министр финансов на заседании подтвердил, что регистр находится в разработке.
Законопроект предусматривает минимальные требования к капиталу инкассо-фирмы - 25 000 евро. Документ также устанавливает правила в части хранения средств, поступивших инкассо-фирме от должников. Помимо этого, законопроект устанавливает требования в отношении надежности руководителей и владельцев инкассо-фирм. Вводится требование, согласно которому лицо, ранее занимавшееся ростовщичеством (т. е. выдачей кредитов под более 51 %), не может руководить инкассо-фирмой или входить в ее совет.
В сферу регулирования законопроекта подпадают инкассо-фирмы, занимающиеся истребованием или перекупкой долгов, проистекающих из банковских кредитов или кредитов, предоставленных иными кредиторами. Согласно предпосылкам, закон будет применяться в отношении большей части эстонского инкассо-рынка, по оценкам - в отношении семи-восьми действующих в Эстонии инкассо-фирм.
В заседании приняли участие и представили законопроект министр финансов Март Вырклаэв, заместитель руководителя отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Томас Аувяэрт и советник вышеуказанного отдела Марит Майдла.
Комиссия приняла решение направить проект закона о кредитных инкассо и кредитных покупателях (376 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 9 апреля.