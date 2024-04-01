Стартует кампания «Лягушки на шоссе»: требуются волонтеры

Ближайшие инфочасы на русском языке состоятся 6 апреля в Силламяэской библиотеке с 11.30 до 13.30 и в Нарве в Objekt с 15.00 до 17.00. Также инфочасы проводятся и онлайн. Регистрация на мероприятия по эл.почте tatjana.lavrova@gmail.com.

Все желающие внести свой вклад в охрану природы, приняв участие в спасении земноводных, могут присоединиться к списку спасателей на сайте konnad.elfond.ee или на странице Facebook «Konnad teel», где на постоянной основе объявляются возможности оказания помощи. Многие волонтеры помогают лягушкам каждую весну уже на протяжении многих лет. Добровольцы подсчитывают и идентифицируют лягушек по видам, что является необходимой информацией как для ученых так и, конечно же, при планировании дорожных работ и самих дорог.

Помогая лягушке перейти дорогу, необходимо соблюдать технику безопасности и правила дорожного движения. Для безопасности как амфибий, так и их спасателей рекомендуется использовать временный барьер (сетку), который препятствует попаданию лягушек на проезжую часть и помогает накапливать жаб и лягушек в одном месте перед тем, как перенести их на другую сторону проезжей части в ведрах, убедившись в отсутствии машин.

Прежде чем отправиться лягушкам на помощь, обязательно следует ознакомиться с правилами спасения земноводных на сайте konnad.elfond.ee (информация переведена и на русский язык).

Акция «Лягушки на шоссе» проводится с 2012 года. Цель инициативы — привлечь внимание к земноводным, массово погибающим на дорогах во время весенней миграции, повысить осведомленность людей об амфибиях, играющих важную роль в природе, а также получить представление о местах их миграции по всей Эстонии. За прошедшие годы с помощью волонтеров удалось спасти от гибели под колёсами автомобилей 206193 амфибии.