Зоозащитники ищут новый дом для собаки, владелец которой не верил в возможность ее выздоровления

Тайсон попал в клинику для животных PetCity в достаточно тяжелом состоянии. У него была рвота, он не мог мочиться и был обезвожен. У Тайсона были обнаружены камни в мочевом пузыре, которые невозможно было удалить, и когда его хозяин узнал, что животному необходимо сделать сложную операцию, а точнее уретростомию, т. е., так сказать, переместить вывод мочи в другое место, он потребовал усыпить Тайсона. «По мнению владельца, собака получила бы увечья после операции, и, следовательно, не заслуживала бы жизни», - говорят волонтеры Эстонского союза защиты животных.

По словам волонтеров, уретростомия - серьезная операция, но речь точно не идет о нанесении увечий собаке. «У нас было много спасенных собак и кошек, которые прошли через эту операцию и живут долго и счастливо».

К счастью, ветеринарная клиника связалась с союзом, и после переговоров владелец Тайсона передал собаку зоозащитникам.

Тайсон - очень дружелюбная и красивая такса, которая сейчас ищет новый дом. Чтобы предложить ей новый дом, напишите на info@loomakaitse.eu или позвоните по телефону 51 94 61 46.

Операция для Тайсона обойдется в 2000 евро, из которых 1300 уже собрано с помощью добрых людей.

Можно сделать пожертвовоание с пояснением на счет Эстонского союза защиты животных:

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor)

EE087700771003771380 (LHV)

EE824204278617897405 (Coop)

Телефоны для пожертвований:

9000 777 - 5 евро

9000 888 - 10 евро

При совершении звонка необходимо прослушать текст до конца, иначе пожертвование не состоится.