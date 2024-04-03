Уже много лет в Йыхви звучат самые разные планы по поводу здания местного железнодорожного вокзала, но дальше идей ни один проект пока не продвинулся. Но появился шанс на большие перемены, которые затронут и здание вокзала, - в городе может появиться свой Голливуд.
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Свой Голливуд в Ида-Вирумаа: старое здание вокзала может стать частью нового кинопарка
В 2013 году компания Eesti Raudtee выразила желание снести построенное в 1951 году здание бывшего железнодорожного вокзала. Но вмешался Департамент охраны памятников старины и от плана сноса было решено отказаться.