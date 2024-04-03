Свой Голливуд в Ида-Вирумаа: старое здание вокзала может стать частью нового кинопарка

Уже много лет в Йыхви звучат самые разные планы по поводу здания местного железнодорожного вокзала, но дальше идей ни один проект пока не продвинулся. Но появился шанс на большие перемены, которые затронут и здание вокзала, - в городе может появиться свой Голливуд.