Ср, 3.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Свой Голливуд в Ида-Вирумаа: старое здание вокзала может стать частью нового кинопарка

София Солдатенко
, репортер
Copy
Йыхвивуд
Йыхвивуд Фото: Коллаж Rus.Postimees

Уже много лет в Йыхви звучат самые разные планы по поводу здания местного железнодорожного вокзала, но дальше идей ни один проект пока не продвинулся. Но появился шанс на большие перемены, которые затронут и здание вокзала, - в городе может появиться свой Голливуд.

В 2013 году компания Eesti Raudtee выразила желание снести построенное в 1951 году здание бывшего железнодорожного вокзала. Но вмешался Департамент охраны памятников старины и от плана сноса было решено отказаться.

В итоге в пустовавшем много лет здании в январе 2022 года были проведены консервационные работы. Это было необходимо сделать, чтобы здание окончательно не разрушилось. Но что же будет дальше?

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх