Однако в марте 2023 года спецслужбы США опубликовали отчет, в котором назвали «крайне маловероятным», что загадочные заболевания американских дипломатов связаны с действиями враждебных сил.

Авторы нового расследования выражают надежду на то, что теперь у властей США появится информация, которая позволит сделать новые доводы.

Москва уже отвергла подозрения в свой адрес. «Все это не более чем беспочвенное, голословное обвинение СМИ», - сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Уже много лет тема так называемого "гаванского синдрома" муссируется в прессе, причем чаще всего с самого начала она как-то была увязана с обвинениями российской стороны в этом. Но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям не публиковал и не высказывал», - заявил Песков.

Представители Белого дома и ФБР дали комментарии CBS News, в которых, не говоря о выводах расследователей, заявили, что продолжат внимательно изучать аномальные инциденты со здоровьем сотрудников.

Всего с 2016 года на «гаванский синдром» пожаловались более 200 американских дипломатов, работавших в Азии, Европе, Южной Америке.

Американские сотрудники, в том числе Белого дома, ЦРУ и ФБР, жаловались на головокружение, головные боли, трудности с концентрацией внимания и интенсивный и болезненный звук в ушах. Было сделано более 1000 сообщений о загадочном заболевании, причем десятки случаев до сих пор официально считаются необъяснимыми.

В США приняли закон, направленный на поддержку жертв этого синдрома, и люди с подтвержденными травмами имеют право на выплаты.

Уже давно высказывалось подозрение, что пострадавшие подверглись воздействию направленной энергии или микроволн, выпущенных скрытыми устройствами, - такая возможность была признана в более раннем отчете американской разведки.

Американский военный следователь Грег Эдгрин, исследующий случаи синдрома, рассказал программе 60 Minutes, что общей связью между жертвами синдрома он считает «связь с Россией»: «Был некоторый момент, когда они работали против России и преуспели».

Он также сказал, что официальная планка доказательств участия России в США установлена слишком высоко, поскольку его страна не хочет «сталкиваться с очень суровой правдой».