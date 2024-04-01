Во вторник закроется проход на Поцелуйную горку

«Как-то вышло так, что хотя Поцелуйная горка находится почти в сердце города, она кажется отделенной от остального пространства, и время от времени туда даже приходится выезжать полиции. На самом деле это приятное место для отдыха. Новое освещение, несомненно, поможет сделать отдых там лучше и безопаснее», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Светильники будут зафиксированы на пятиметровых мачтах с отделкой из клееной древесины, которые хорошо впишутся в окружающий ландшафт. После ввода в эксплуатацию новых светильников годовое энергопотребление Поцелуйной горки сократится почти на 42% - с 12 064 до 6946,4 кВт⋅ч.

Открытым останется проход между Поцелуйной горкой и сквером Виру, который соединяет улицу Виру с Пярнуским шоссе; он будет ненадолго перекрыт лишь для замены светильников в опорных стенах.

Косметические ремонтные работы продлятся до 17 июля. Их выполнит AS Elero по цене 315 495 евро без налога с оборота.