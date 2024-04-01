ФОТО ⟩ Новый министр юстиции принес в парламенте присягу

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что для сферы юстиции важно, чтобы министр юстиции имел юридическое образование или опыт юридической работы. «У Мадиса Тимпсона все это есть, кроме того, у нее еще есть управленческий опыт, который обязательно пригодится на министерской должности. Он проработал в Министерстве юстиции семь лет и долгое время руководил городом Вильянди. Я верю, что благодаря его образованию и опыту он добьется успеха на этой должности», - сказала Кая Каллас.