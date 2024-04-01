В понедельник Мадис Тимпсон (Партия реформ), сменивший на посту министра юстиции Калле Лаанета, принес должностную присягу перед Рийгикогу.
ФОТО ⟩ Новый министр юстиции принес в парламенте присягу
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что для сферы юстиции важно, чтобы министр юстиции имел юридическое образование или опыт юридической работы. «У Мадиса Тимпсона все это есть, кроме того, у нее еще есть управленческий опыт, который обязательно пригодится на министерской должности. Он проработал в Министерстве юстиции семь лет и долгое время руководил городом Вильянди. Я верю, что благодаря его образованию и опыту он добьется успеха на этой должности», - сказала Кая Каллас.
Тимпсон изучал историю и право в Тартуском университете и окончил юридический факультет в 2001 году со степенью магистра. В государственном секторе Тимпсон работал советником министра внутренних дел и министра по делам регионов, помогая разрабатывать административную реформу.
Он также в течение семи лет работал советником министра юстиции, внося, среди прочего, свой вклад в разработку Закона о государственной службе. Прежде чем стать министром, Тимпсон исполнял обязанности мэра Вильянди. Кроме того, Тимпсон также имеет опыт работы в частном секторе.
Премьер-министр Кая Каллас 24 марта представила Мадиса Тимпсона в качестве кандидата на пост министра юстиции президенту Алару Карису, одновременно подав заявление об отставке с поста министра юстиции Калле Лаанета. Тимпсона назначил в должность президент; полномочия нового министра начались в понедельник, 1 апреля, после принесения присяги перед Рийгикогу.