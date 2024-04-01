ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне продолжаются коалиционные переговоры

Политические партии собрались в доме Яана Поска. Переговоры о совместном управлении городом Таллинном начались в воскресенье. На вчерашней встрече обсуждались темы городского управления, политических позиций и городских СМИ, сегодняшняя тема связана с общественным транспортом.

В минувший вторник 41 из 79 членов Таллиннской горуправы проголосовали за выдвинутый вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту от Центристской партии. Центристская партия находилась у власти в Таллинне с 2005 года.

Партия Отечество выбрала Карла-Сандера Касе, Рийну Солман и Урмаса Рейнсалу членами делегации для переговоров по коалиции в Таллинне. За столом переговоров также сидят Евгений Осиновский и действующий заместитель мэра Мадле Липпус от Социал-демократической партии Эстонии, Пяртель-Пеэтер Пере, Мартин Кукк и Сандер Андла от Партии реформ. Ээсти 200 представляют Марек Рейнаас, Алексей Яшин и Йоэль Йессе.