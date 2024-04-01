ФОТО, ВИДЕО ⟩ Техника НАТО в рамках своего турне по Эстонии прибыла в Тарту

Среди более крупной военной техники можно увидеть боевую машину Warrior, систему залпового огня M270 и бронемашину Griffon. Кроме того, были и небольшие автомобили оборонного назначения, например, медицинская машина, внутри которой на носилках лежала применяемая в учебных целях кукла-симулякр Альберт.

Помимо того что Альберт очень похож на настоящего человека, у куклы была поврежденная нога; при удалении части ноги давалось достаточно реалистичное представление о том, какие ранения могут быть получены на передовой. Чтобы ситуация выглядела еще более реалистичной, оставшаяся часть ноги двигалась.

Также можно было попробовать то, что готовили полевые повара британских войск, что сильно отличалось от того, что предлагали Силы обороны Эстонии. Эстонцы давали попробовать еду, находившуюся в продуктовых пакетах Сил обороны, а британцы предложили со своей стороны мини-пиццы.

Самое большое внимание к себе привлек оркестр британской армии Pipes and Drums; музыканты вместе с танцорами устроили для горожан зажигательное шоу.

Хотя обычно довольно сложно воспринимать присутствие НАТО, особенно в нынешние неспокойные времена, в то же время, знание того, что кто-то придет на помощь, когда понадобится, создает ощущение безопасности.

«НАТО твердо выступает за мир и общие ценности, и мы являемся частью альянса вот уже 20 лет. Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо. Эта сила исходит не от какой-то одной страны, а от совместного вклада и солидарности 32 стран», - сказал капитан ВМС Пеэтер Иваск, командующий штабным элементом НАТО, дислоцированным в Эстонии.

Сегодняшний тематический день завершается в 18:00. Следующая остановка тура - ​​Выру, затем - Пярну, затем - Таллинн.