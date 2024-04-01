Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Макса Маркуса

Молодой человек покинул свой дом в деревне Лейна утром 31 марта. По словам родственников, молодой человек мог передвигаться в районе автовокзала Пярну между 11 и 12 часами того же дня. С тех пор его родственники не могли с ним связаться.

16-летний Макс Маркус был одет в тонкую темную куртку, темные брюки, и был обут в темные ботинки, когда выходил из дома. У молодого человека, возможно, был с собой серый рюкзак.

Макс Маркус ростом около 190 сантиметров, у него темные короткие волосы. Он может находиться в районе Килинги-Нымме, в центральной части Пярну или в другом месте Эстонии.

Полиция просит всех, кто видел молодого человека или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112.