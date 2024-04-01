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Последняя попытка: спасет ли повышение цен любимого производителя молочных продуктов?

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Владелец хутора Паюмяэ Вильяр Вейденберг.
Владелец хутора Паюмяэ Вильяр Вейденберг. Фото: Teele Üprus

Владелец хутора Паюмяэ, одной из самых известных небольших органических ферм в Эстонии, объявил в феврале, что планирует закрыть свое производство в конце мая. После этого объявления, на фоне обрушившихся на ферму телефонных звонков и писем с выражением поддержки, владелец фермы Вильяр Вейденберг решил сделать еще одну попытку – но для потребителя это будет означать 50-процентное повышение цен на продукты, которые он так любит.

Сразу после объявления о закрытии на хутор Паюмяэ начали поступать письма и звонки, содержание которых сводилось к одному: «У вас такие хорошие продукты, даже если бы они стоили дороже, мы бы все равно их покупали».

Хотя владелец фермы Вильяр Вейденберг поначалу думал, что хорошие слова - это лишь первая эмоция, подобных писем и звонков оказалось так много, что владелец органической фермы решил сделать последнюю попытку. «В то время как другой вариант - закрыть производство, мы все-таки попробуем и выясним, сколько людей смогут платить такую ​​цену».

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