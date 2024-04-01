Владелец хутора Паюмяэ, одной из самых известных небольших органических ферм в Эстонии, объявил в феврале, что планирует закрыть свое производство в конце мая. После этого объявления, на фоне обрушившихся на ферму телефонных звонков и писем с выражением поддержки, владелец фермы Вильяр Вейденберг решил сделать еще одну попытку – но для потребителя это будет означать 50-процентное повышение цен на продукты, которые он так любит.
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Последняя попытка: спасет ли повышение цен любимого производителя молочных продуктов?
Сразу после объявления о закрытии на хутор Паюмяэ начали поступать письма и звонки, содержание которых сводилось к одному: «У вас такие хорошие продукты, даже если бы они стоили дороже, мы бы все равно их покупали».