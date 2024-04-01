Сегодня днем Тартуская спасательная команда открыла свои двери для горожан по случаю 107-летия появления базы профессиональных пожарных на улице Александри. Также профессиональные спасатели на глазах у толпы посоревновались в облачении в экипировку на скорость.
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ФОТО ⟩ В Тарту спасатели провели на глазах у горожан конкурс по надеванию экипировки на скорость
Соревнования имени Хелдура Рауда по скоростному экипированию проводятся, как следует уже из названия, на время. После получения стартовой команды профессиональным спасателям пришлось надеть ботинки, куртку и шлем, а затем надеть кислородную маску с кислородным баллоном. В последнем им предстояло проверить возможные утечки. При полной экипировке последней задачей спасателей была замена газового баллона на технике, находящейся на земле. Весь этот длинный цикл у профессиональных спасателей умещался примерно за минуту.