Пн, 1.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО ⟩ В Тарту спасатели провели на глазах у горожан конкурс по надеванию экипировки на скорость

Вейки Ояперв
, журналист
Copy

Сегодня днем Тартуская спасательная команда открыла свои двери для горожан по случаю 107-летия появления базы профессиональных пожарных на улице Александри. Также профессиональные спасатели на глазах у толпы посоревновались в облачении в экипировку на скорость.

Соревнования имени Хелдура Рауда по скоростному экипированию проводятся, как следует уже из названия, на время. После получения стартовой команды профессиональным спасателям пришлось надеть ботинки, куртку и шлем, а затем надеть кислородную маску с кислородным баллоном. В последнем им предстояло проверить возможные утечки. При полной экипировке последней задачей спасателей была замена газового баллона на технике, находящейся на земле. Весь этот длинный цикл у профессиональных спасателей умещался примерно за минуту.

Руководитель Тартуской спасательной команды Яано Мааск рассказал, что идею конкурса экипирования когда-то придумал легендарный спасатель Хельдур Рауд, в честь которого и названо соревнование. «Как-то раз мы просто провели такой конкурс, но теперь есть идея сделать это традицией. Конкурс полезен именно тем, что спасатели постоянно используют эти навыки», - сказал Мааск.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх