«Новости в 7» за 1 апреля: мотивы и критика «лимонадного налога», важные изменения в таллиннском аэропорту, психолог говорит о профилактике зависимостей и выставка фоторабот «Клоун»

Сегодня в выпуске:

- Налог на подслащенные напитки все ближе. На заседание разрабатывающей законопроект комиссии пригласили профильных экспертов. О результатах встречи - в репортаже нашего корреспондента

- Это важно: на сколько вырастет зарплата высших госчиновников; полиция призывает фиксировать превышения скорости на специальном сайте; в Израиле продолжаются массовые уличные протесты

- Таллиннский аэропорт модернизировал оборудование для досмотра ручной клади. Что теперь можно проносить с собой на борт и на какие нюансы следует обратить внимание?

- В Эстонии резко возросла смертность от передозировок сильнодействующими опасными наркотиками. Как предотвратить попадание в зависимость, на что обратить внимание родителям и как эффективно проводить профилактику - в нашей рубрике «Психолог говорит».

- Это интересно: в Германии вступила в силу легализация каннабиса; как в бразильском городе ликвидируют последствия наводнения и почему филиппинские студенты приходят на экзамены в шляпах

- Клоуны бывают разными, не всегда веселыми, порой даже злыми и агрессивными. Но в любом случае, это зачастую лишь маска. На выставке «Клоун» фотохудожника Карины Ваус побывала наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 1 апреля.