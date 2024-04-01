МНЕНИЕ ⟩ Эстония сама помогла себе вступить в НАТО

- Угрозы России в отношении стран Балтии в 1990-е годы существенно не отличались от сегодняшних
- Нейтральное Шведское королевство оснастило и вооружило нашу первую пехотную бригаду
- Северная Европа осознала, что если оставить страны Балтии «серой зоной», это побудит РФ к нападению
Определение Эстонией, Латвией и Литвой собственных целей, а также маркетинговая работа наших дипломатов и государственных лидеров сыграли такую же большую роль во вступлении стран Балтии в НАТО, как и забота Запада о нашем будущем. При администрации Билла Клинтона была заложена необходимая политическая основа для нашего объединения с НАТО, а война с терроризмом, начатая Джорджем Бушем с нуля, помогла нам раз и навсегда доказать нашу военную пригодность. Без решимости и мужества самих стран Балтии мы бы не стали членами альянса, убежден редактор Меэлис Ойдсалу.