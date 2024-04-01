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МНЕНИЕ ⟩ Эстония сама помогла себе вступить в НАТО

Меэлис Ойдсалу
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Меэлис Ойдсалу.
Меэлис Ойдсалу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
  • Угрозы России в отношении стран Балтии в 1990-е годы существенно не отличались от сегодняшних
  • Нейтральное Шведское королевство оснастило и вооружило нашу первую пехотную бригаду
  • Северная Европа осознала, что если оставить страны Балтии «серой зоной», это побудит РФ к нападению

Определение Эстонией, Латвией и Литвой собственных целей, а также маркетинговая работа наших дипломатов и государственных лидеров сыграли такую ​​же большую роль во вступлении стран Балтии в НАТО, как и забота Запада о нашем будущем. При администрации Билла Клинтона была заложена необходимая политическая основа для нашего объединения с НАТО, а война с терроризмом, начатая Джорджем Бушем с нуля, помогла нам раз и навсегда доказать нашу военную пригодность. Без решимости и мужества самих стран Балтии мы бы не стали членами альянса, убежден редактор Меэлис Ойдсалу.

Присоединение стран Балтии к НАТО два десятилетия назад было названо маленьким историческим чудом, чему способствовали либеральные инстинкты администрации Билла Клинтона и требования европейской стабилизации, а также смелое военное участие стран Балтии в ближневосточной политике Буша. Война в Ираке была первой военной операцией новой независимой Эстонии, хотя опыт миротворчества и военный кредит были приобретены уже в середине 90-х годов на Балканах.

В своей книге «Открывание НАТО» американский дипломат Рональд Асмус в 2002 году указал, что перспективы стран Балтии вступить в НАТО невелики, если смотреть из Вашингтона. В отличие от восточноевропейских стран Варшавского договора, странам Балтии пришлось строить свой оборонный потенциал с нуля, географическое положение было препятствием, а общее отношение западных столиц было осторожным и вялым.

С этой ленью боролись как Польша, так и страны Северной Европы, которые видели в странах Балтии часть западного ценностного пространства; они боялись остаться в одиночестве, предлагая гарантии безопасности странам Балтии. Конечно, страны Северной Европы не уклонялись от ответственности, а, наоборот, помогали нам строить нашу оборону: нейтральная Швеция снабжала и вооружила самую первую пехотную бригаду Эстонии.

По воспоминаниям Асмуса, страны Северной Европы успешно включили в свое лобби аналитический центр RAND, статью по балтийской проблеме исследователя которого, Роберта Нурика, внимательно прочитали в Вашингтоне. В результате исследования было установлено, что странам Балтии необходимо интегрироваться в структуры безопасности Запада, чтобы избежать будущего конфликта России и НАТО.

Но не менее важными, чем иностранная помощь и поддержка друзей, были усилия самих Эстонии, Латвии и Литвы при вступлении в НАТО. Мы знали, чего хотим, у нас в 90-е годы была только одна цель - обеспечение безопасности, и мы знали, как передать это знание нашим союзникам.

В 90-е годы страны Балтии имели, пожалуй, самую сильную тройку послов в Вашингтоне в целом (Эстонию представлял Тоомас Хендрик Ильвес). Плюс, конечно, в лоббировании помогали иностранные литовцы, латыши и эстонцы. И, конечно же, Леннарт Мери, который отправлялся в западные столицы, чтобы сказать неприятную правду о том, что Россия не находится на пути к мирной демократии.

Заслуга Эстонии и других стран Балтии при вступлении в НАТО заключалась еще и в том, что мы не боялись российских репрессий. Русские начали информационную войну против нас еще до того, как возникла возможность интеграции с Западом. Проблемы русской диаспоры грозили решить военной силой. В российской прессе обещали военным путем не допустить вступления стран Балтии в НАТО. Как и сегодня, они играли на ядерном страхе Запада. И таким образом, типичным для Москвы, убедили Запад, что Россия может быть столь же опасной, как утверждал Леннарт Мери.

Опыт вступления в НАТО показывает, какие контрольные вопросы должна задать себе маленькая страна, чтобы выжить в трудные времена. Во-первых, знаем ли мы, чего хотим? Во-вторых, можем ли мы достоверно передать наше видение? И в-третьих, умеем ли мы постоять за себя?

В случае с украинской политикой Эстонии ответ на все три вопроса был «да». Поддерживая Украину, Эстония сделала и делает то, что, как и вступление в НАТО, в ретроспективном рассмотрении трудно не считать маленьким чудом.

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