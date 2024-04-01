МНЕНИЕ ⟩ Эстония сама помогла себе вступить в НАТО

Но не менее важными, чем иностранная помощь и поддержка друзей, были усилия самих Эстонии, Латвии и Литвы при вступлении в НАТО. Мы знали, чего хотим, у нас в 90-е годы была только одна цель - обеспечение безопасности, и мы знали, как передать это знание нашим союзникам.

В 90-е годы страны Балтии имели, пожалуй, самую сильную тройку послов в Вашингтоне в целом (Эстонию представлял Тоомас Хендрик Ильвес). Плюс, конечно, в лоббировании помогали иностранные литовцы, латыши и эстонцы. И, конечно же, Леннарт Мери, который отправлялся в западные столицы, чтобы сказать неприятную правду о том, что Россия не находится на пути к мирной демократии.

Заслуга Эстонии и других стран Балтии при вступлении в НАТО заключалась еще и в том, что мы не боялись российских репрессий. Русские начали информационную войну против нас еще до того, как возникла возможность интеграции с Западом. Проблемы русской диаспоры грозили решить военной силой. В российской прессе обещали военным путем не допустить вступления стран Балтии в НАТО. Как и сегодня, они играли на ядерном страхе Запада. И таким образом, типичным для Москвы, убедили Запад, что Россия может быть столь же опасной, как утверждал Леннарт Мери.

Опыт вступления в НАТО показывает, какие контрольные вопросы должна задать себе маленькая страна, чтобы выжить в трудные времена. Во-первых, знаем ли мы, чего хотим? Во-вторых, можем ли мы достоверно передать наше видение? И в-третьих, умеем ли мы постоять за себя?

В случае с украинской политикой Эстонии ответ на все три вопроса был «да». Поддерживая Украину, Эстония сделала и делает то, что, как и вступление в НАТО, в ретроспективном рассмотрении трудно не считать маленьким чудом.