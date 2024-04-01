МВД Эстонии потребует объяснений от ЭПЦ МП в связи с новыми высказываниями патриарха Кирилла

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс написал в сосцетях, что в то время как Папа римский Франциск во время пасхальных праздников призывал к миру, патриарх Кирилл объявил агрессию России против Украины священной войной, поддержка которой является долгом всех православных верующих.

Ляэнеметс подчеркивает, что это не просто заявление патриарха; этот принцип был включен и в положение, принятое на состоявшемся на прошлой неделе Всемирном русском народном соборе, которое также опубликовано на сайте Московского патриархата. По мнению министра внутренних дел, немыслимо, чтобы действующая в Эстонии ЭПЦ МП могла в какой-либо степени руководствоваться таким видением в своей деятельности.

«Утром представители МВД встретятся с представителями ЭПЦ МП. Давайте послушаем, как они оценивают взгляды Кирилла и как они планируют организовать здесь свою работу в дальнейшем в свете откровенных воинственных указаний Московского патриархата», - пишет Ляэнеметс.