Министерству экономики понадобилось более сотни тысяч евро на создание новых должностей

Как поясняет минитсрство, в действующем законе о международных санкциях надзорными органами считаются только бюро данных и Финансовая инспекция, однако проанализировав различные установленные на уровне ЕС новые ограничительные меры, министерство как координатор международных санкций пришло к выводу, что необходимо урегулировать дополнительные аспекты, связанные с государственным надзором.

Министерство считает, что в случае ограничений, связанных с бизнесом, туризмом, СМИ, информационным обществом и рекламными услугами, TTJA было бы целесообразно выполнять задачи компетентного органа и надзорного органа с предусмотренными законом полномочиями. С этой целью министерство видит необходимость создать четыре новые должности в TTJA, в том числе одну, на которой будут заниматься анализом данных и обеспечением соблюдения санкций в отношении СМИ; две, на которых будут проверять налоговые данные, банковские операции и другие данные бухгалтерского учета; и одну, специалист на которрй обеспечит юридическую корректность надзора за санкциями.

Однако в настоящее время, по данным министерства, в TTJA нет должностей соответствующих специализаций, поэтому необходимо построить и запустить всю службу, а также набрать и обучить людей еще до того, как будут установлены нормы, предоставляющие дополнительные полномочия сотрудникам. По данным министерства, эксплуатационные расходы на дополнительные должности составляют 208 000 евро в год. На момент подачи заявки, по данным министерства, вполне вероятно, что TTJA сможет начать комплектование сотрудников в апреле-мае, то есть оправданно запросить средства из резерва в размере полугодового фонда зарплат в 2024 году, то есть 104 000 евро.