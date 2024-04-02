Во вторник продолжатся переговоры о создании новой коалиции в Таллинне

В понедельник, 1 апреля, финансовая служба Таллинна предоставила партиям обзор финансового положения города. По мнению сторон, финансовая ситуация хуже, чем ожидалось.

Представитель «Отечества» Рийна Солман заявила, что, хотя доходы и расходы находятся в равновесии, инвестиции нуждаются в коррекции.

Представитель Партии реформ Пяртель-Петер Пере заявил, что бюджет городских департаментов и ведомств может быть урезан на 10%.