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Во вторник продолжатся переговоры о создании новой коалиции в Таллинне

rus.postimees.ee
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Коалиционные переговоры.
Коалиционные переговоры. Фото: Eero Vabamägi

Во вторник, 2 апреля, социал-демократы, представители партии «Отечество», Партии реформ и «Ээсти 200» вновь соберутся, чтобы продолжить переговоры о создании коалиции в Таллинне, пишет Rus.ERR.

В понедельник, 1 апреля, финансовая служба Таллинна предоставила партиям обзор финансового положения города. По мнению сторон, финансовая ситуация хуже, чем ожидалось.

Представитель «Отечества» Рийна Солман заявила, что, хотя доходы и расходы находятся в равновесии, инвестиции нуждаются в коррекции.

Представитель Партии реформ Пяртель-Петер Пере заявил, что бюджет городских департаментов и ведомств может быть урезан на 10%.

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