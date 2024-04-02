Юных любителей гонок приглашают на увлекательные соревнования

Многие звезды современного автоспорта начинали свой путь с любительского картинга и получили свой первый опыт соревнований именно в серии Talendid Rajale. Это уникальная возможность проверить себя и стать частью наполненного адреналином и захватывающего опыта.

Сезон Talendid Rajale 2024 состоит из пяти этапов, каждый из которых проходит на различных картинговых трассах по всей Эстонии. Первый этап состоится уже 21 апреля на крытой трассе Lange Motokeskus. К участию приглашаются молодые люди до 12 лет.

Кроме того, в этом сезоне также будет проведен зачет по очкам среди школ и определены три лучшие начальные школы. Приглашайте друзей и приходите соревноваться!

Регистрация открыта.

Подробная информация и регистрация ЗДЕСЬ.