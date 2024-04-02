По словам участвующего в коалиционных переговорах о создании новой коалиции в Таллинне от партии «Ээсти 200» Марека Рейнааса, переговорщики договорились, что при переходе на эстоноязычное образование в столичных школах не будет никаких исключений.
Представитель «Ээсти 200»: при переходе на эстоноязычное образование в Таллинне исключений не будет
«Переход на эстоноязычное образование – это, пожалуй самое важное изменение: если до сих пор центристская горуправа в Таллинне искала лишь причины, почему не выполнять закон, то теперь новая власть действительно смотрит, как совершить переход и выполнить закон. Мы договорились также, что не будем делать никаких исключений», – сказал Рейнаас во вторник в передаче Terevisioon, отметив, что ситуация с переходом не такая плохая, какой ее пыталась выставить центристская власть.
«Да, очень многим школам нужно помогать, их нужно подталкивать, но это можно делать в сотрудничестве с государством. Я уверен, что 1 сентября учителя будут в школах и в каждой из них 1-4-е классы будут учиться на эстонском», – заявил Рейнаас, признав, что учителей действительно не хватает, но не только в связи с переходом, а вообще.