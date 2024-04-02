Представитель «Ээсти 200»: при переходе на эстоноязычное образование в Таллинне исключений не будет

«Переход на эстоноязычное образование – это, пожалуй самое важное изменение: если до сих пор центристская горуправа в Таллинне искала лишь причины, почему не выполнять закон, то теперь новая власть действительно смотрит, как совершить переход и выполнить закон. Мы договорились также, что не будем делать никаких исключений», – сказал Рейнаас во вторник в передаче Terevisioon, отметив, что ситуация с переходом не такая плохая, какой ее пыталась выставить центристская власть.