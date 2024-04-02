Скончался бывший эстонский гонщик и штурман

Помимо ралли, Линно также увлекался гонками в ралли-кроссе. Свои знания и опыт он использовал в Эстонском союзе автоспорта, где с 1994 по 1998 год работал заместителем генерального секретаря, сообщает портал autosport.ee.

Линно, который в юности также занимался велоспортом, в 1977 году начал заниматься автогонками в качестве штурмана, и с ним ездили такие гонщики как Урмас Силм, Тоонарт Ряэск, Райво Рийза, Койт Якобсон, Тоомас Тылдсепп, Аллан Луттер и Ааво Пиккуус.

Наибольшую известность он получил как напарник Пиккууса, вместе с которым выступал с 1982 по 1991 год. В период, когда Пиккуус ездил с Аарне Тимуски, Линно сам был в роли гонщика, а его штурманом был Урмас Саар.

Линно завоевывал победы на родине и как штурман, и как гонщик. Одна из самых известных – ралли «Техумард» 1988 года, где экипаж Пиккуус-Линно выступал на сине-черно-белой Ладе Самаре.

В 1993 году Линно получил травму на ралли «Белая дама», после чего ушел из активных гонок. Однако из авторалли он не ушел, выступив, например, вместе с Прийтом Палло, на Таллиннском ралли.

В начале 2000-х Линно помогал молодым водителям Марти Рауаму и Яаку Таммеку. Свое последнее ралли Линна провел в 2003 году на зимнем ралли Эстонии вместе с Тоомасом Тылдсепа.