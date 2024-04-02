По словам министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм являются самой важной покупкой вооружения в пакете усиления обороны. Планируется сформировать отдельный батальон из 18 орудий, который будет находиться под непосредственным командованием 1-й дивизии.

В настоящее время Силы обороны Эстонии располагают 24 гусеничными самоходными артиллерийскими установками, а также закупленной в Южной Корее 155-миллиметровой гаубицей K9 Thunder. Согласно контракту, в ближайшие годы оттуда будет поставлено еще 12 единиц.