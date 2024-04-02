Силы обороны Эстонии могут получить 18 современных французских самоходных артиллерийских установок Caesar. Это усиление запланировано Министерством обороны Эстонии в новом плане развития.
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Эстония планирует закупить 18 самоходных артиллерийских установок и построить военное судно (1)
По словам министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм являются самой важной покупкой вооружения в пакете усиления обороны. Планируется сформировать отдельный батальон из 18 орудий, который будет находиться под непосредственным командованием 1-й дивизии.