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Эстония планирует закупить 18 самоходных артиллерийских установок и построить военное судно (1)

Яанус Пийрсалу
, журналист
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Самоходная артиллерийская установка Caesar.
Самоходная артиллерийская установка Caesar. Фото: LIBKOS

Силы обороны Эстонии могут получить 18 современных французских самоходных артиллерийских установок Caesar. Это усиление запланировано Министерством обороны Эстонии в новом плане развития.

По словам министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм являются самой важной покупкой вооружения в пакете усиления обороны. Планируется сформировать отдельный батальон из 18 орудий, который будет находиться под непосредственным командованием 1-й дивизии.

В настоящее время Силы обороны Эстонии располагают 24 гусеничными самоходными артиллерийскими установками, а также закупленной в Южной Корее 155-миллиметровой гаубицей K9 Thunder. Согласно контракту, в ближайшие годы оттуда будет поставлено еще 12 единиц.

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