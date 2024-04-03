Смена власти в столице: новые власти Таллинна пойдут по минному полю, обескровленная Центристская партия выжидает

Но в целом я согласен с Сергеем, социал-демократы посмотрели на нынешнюю ситуацию, на долгосрочные перспективы, и им стало ясно, что лучше менять коалиционных партнеров. Наверное, быть одним из членов в широкой коалиции - это выглядит для избирателей лучше, чем быть младшим братом центристов.

- Это повлияло и на последнее сильное улучшение рейтинга соцдемов?

Метлев: - Сейчас у них первый большой - и моральный, и в цифрах - подъем, происходящий после того, как Евгений Осиновский растерял поддержку в ходе своей…

- Антиалкогольной кампании?

Метлев: - Да. С того самого момента это их первый большой подъем.

Минник: - А сейчас это еще и возможность для Осиновского вернуться в большую политику. О нем говорится как об одном из кандидатов на пост мэра. И в будущем теоретически он может снова претендовать на пост главы Социал-демократической партии.

- Как вы оцениваете его шансы стать мэром с учетом часто звучавшей риторики, что в Таллинне мэр не может быть русским?

Минник: - Кто так говорил?

- Такое можно было услышать не только от EKRE, но и от некоторых представителей «Отечества»…