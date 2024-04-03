В Таллинне меняется власть, идут коалиционные переговоры, которые положат конец многолетнему доминированию в городе центристов. Представители Центристской партии утверждают, что их власть удалось свергнуть «ценой политических махинаций», однако сменяемость власти - нормальный политический процесс, характерный для всех самоуправлений и для страны. Тему смены власти в Таллинне ведущая передачи Rus.Postimees «На кухне» Анастасия Тидо обсудила с историком, журналистом Таави Минником, и главным редактором изданий Postimees на русском языке Сергеем Метлевым.
Смена власти в столице: новые власти Таллинна пойдут по минному полю, обескровленная Центристская партия выжидает
Выдержки из беседы:
- Внимания будущей таллиннской коалиции сейчас уделяется в прессе столько, что сравнить это можно только с обсуждениями правительственной коалиции. Я подозреваю, что так происходит не только по той причине, что Таллинн у нас - самое большое самоуправление. Таави, как вы думаете, почему столько шума?
Минник: - Но это действительно исторический момент, потому что центристы находятся у власти в Таллинне уже девятнадцать лет. Это целое поколение. И я не удивлен, что сейчас некоторые выступают с такими мнениями, что как же это может быть, как же мы теперь будем жить дальше…
В каком-то смысле это немножко напоминает ситуации в Беларуси или России. Там целое поколение выросло и жило только при Лукашенко или Путине. Так и тут, люди не представляют, что можно жить по-другому. А я уверен, что по-другому жить можно.
- Сергей, а ты что думаешь по этому поводу?
Метлев: - Если взять предельную продолжительность жизни котов, то в Таллинне нет ни одного кота, который не видел бы центристской власти. В принципе, мне кажется, что мы имеем дело в определенном смысле с землетрясением, потому что Центристская партия все-таки долгие годы претендовала и на власть в государстве. И при Юри Ратасе, сменившем Эдгара Сависаара, это стало возможным.
Но сейчас эту партию настиг так называемый идеальный шторм: скопление в одном промежутке времени большого количества негативных факторов. Помимо исхода многих известных политиков, у которых родной язык - эстонский, произошел еще и большой исход людей из массы местных ячеек. Не считая Таллинна и Ида-Вирумаа, где у них больше все находилось под контролем.
Стало меньше активных партийных организаций. Сейчас партия находится в ситуации, когда она может утратить огромный ресурс зарплат. Потому что каждый третий человек, который баллотировался в центристском списке на местных выборах в 2021 году в Таллинне, а это всего около ста человек, тем или иным образом извлекал из таллиннской городской системы выгоду. Напрямую, в виде зарплат, или же в виде каких-то субсидий.
И если добавить и вероятность того, что Госсуд может подтвердить виновность партии в коррупционном преступлении, то на горизонте еще и миллионы евро в виде штрафа. Если и это сойдется в одном временном промежутке, в этом или в следующем году, то я не представляю, как Центристская партия собирается восстанавливать свои позиции в городе.
Минник: - И тут надо иметь в виду, что Центристская партия уже много лет фактически в банкротстве. И это будет для них огромный удар, особенно в том, что касается финансов. Потому что у такой организации большое тело, которое нужно кормить. Там много людей. Мы можем, конечно, думать, что люди состоят в партиях из-за высоких идей, но так бывает не всегда. Для многих людей это просто работа и доходы.
И для таких людей потеря партией власти за полтора года до местных выборов - это огромный удар. Все эти ячейки привыкли использовать ресурсы муниципалитетов, чтобы делать себе предвыборную пропаганду. И то же самое было и в Таллинне тоже.
- Несмотря на то, что этот идеальный шторм действительно виден, участники нового коалиционного процесса очень волновались, что ничего не получится. Один депутат от EKRE пожертвовал членством в партии, другой депутат специально прилетал на день из Дубая, чтобы проголосовать, то есть эти голоса надо было собрать… Как вы считаете, как в этой ситуации отыграла свою роль Социал-демократическая партия? Они просто воспользовались этим штормом, или почувствовали, что коалиция с центристами слишком токсична?
Метлев: - До самого вечера 25 марта, когда проходило то самое судьбоносное заседание таллиннских соцдемов, из их стана поступали всяческие сигналы, что они не собираются эту коалицию ломать. Это было комфортно для них, центристы выделили им значительный кусок пирога. Но с учетом того, что Центристская партия продолжала сыпаться и ее фракция в Таллинне сыпалась, эта коалиция становилась просто нежизнеспособной.
Также я думаю, что соцдемы просто не хотели идти на местные выборы в ситуации, где им пришлось бы постоянно отвечать на неудобные вопросы. В связи с тем, что у Центристской партии коррупционные дела, а за мэром из прошлого тянется шлейф «пророссийскости». И я думаю, что они поняли, что в случае разложения Центристской партии они смогут получить часть голосов нынешних избирателей центристов.
Минник: - И шлейф ведь этот не только у Кылварта, он у всей Центристской партии. Мы же помним, как Сависаар ездил в Москву, выступал там где-то, обменивался любезностями с Якуниным, с другими кремлевскими начальниками.
Но в целом я согласен с Сергеем, социал-демократы посмотрели на нынешнюю ситуацию, на долгосрочные перспективы, и им стало ясно, что лучше менять коалиционных партнеров. Наверное, быть одним из членов в широкой коалиции - это выглядит для избирателей лучше, чем быть младшим братом центристов.
- Это повлияло и на последнее сильное улучшение рейтинга соцдемов?
Метлев: - Сейчас у них первый большой - и моральный, и в цифрах - подъем, происходящий после того, как Евгений Осиновский растерял поддержку в ходе своей…
- Антиалкогольной кампании?
Метлев: - Да. С того самого момента это их первый большой подъем.
Минник: - А сейчас это еще и возможность для Осиновского вернуться в большую политику. О нем говорится как об одном из кандидатов на пост мэра. И в будущем теоретически он может снова претендовать на пост главы Социал-демократической партии.
- Как вы оцениваете его шансы стать мэром с учетом часто звучавшей риторики, что в Таллинне мэр не может быть русским?
Минник: - Кто так говорил?
- Такое можно было услышать не только от EKRE, но и от некоторых представителей «Отечества»…
Минник: - Ну, никто же этого на самом деле не запретит. Вы меня представили как историка, ну так я вам могу сказать, что первым не немецким городским руководителем Таллинна тоже был русский. Так что я думаю, что и сейчас в этом не будет ничего странного. Кроме того, если мы посмотрим сейчас на тех политиков, которые могут стать мэром Таллинна, то Осиновский действительно выглядит самым серьезным кандидатом.
Ведь тяжеловесы от других партий связаны, например, с постами в правительстве. Осиновский в этом смысле свободный человек сейчас, он делает что хочет.
Метлев: - Я думаю, что для Осиновского это будет очень непростое решение - уйти из парламента, где он все-таки принимает прямое участие в правительственной политике социал-демократов, и перейти в Таллинн. Осиновский все же никогда не отличался резкостью поступков.
Он человек постоянно анализирующий и очень осторожный. И у него есть навыки удерживать вместе очень пеструю коалицию. Что же касается его национальной принадлежности, то я думаю, что это так все и останется на уровне риторических приемов отдельных партий. Это выглядит некрасиво, особенно по отношению к Осиновскому, который говорит по-эстонски на уровне родного языка. И ничего не значит и то, что он родом из Кохтла-Ярве: это тоже Эстонская Республика. И я не думаю, что та же Партия реформ начнет разводить на пустом месте шум по этническому признаку. Это означало бы дать козыри в руки центристам.
- Вице-мэр Таллинна Свет говорит, что власть центристов свергли с помощью политических махинаций и перекупки голосов, Яна Тоом написала, что политика - это такая игра, преимущество в которой получают плохие люди, Михаил Кылварт собирается искать предателей в рядах фракции центристов…
Метлев: - Я считаю, что все это апеллирование к своему глубинному избирателю. К людям, которые не представляют Таллинн без центристов, к людям, которые очень солидарно и очень конкретно всегда голосовали за того, кто был председателем Центристской партии.
Для них оказывается очень странным, что Таллиннское горсобрание может быть таким пестрым и сложным механизмом. Это апеллирование к таким избирателем в духе «наших бьют!». Так что использование слов «предательство» и «махинации» - это пускание пыли в глаза, что идет в ущерб демократическому сознанию и демократической системе, потому что такие вещи обычно используются в странах третьего мира, где смену власти принято называть переворотом.
Но мне как гражданину интересно посмотреть, как Центристская партия будет справляться в конкурентной борьбе, когда у нее нет этого гигантского таллиннского пищевода, и когда у нее нет подконтрольных ей столичных муниципальных СМИ. Если центристы в таких условиях смогут получить большинство в горсобрании Таллинна, им будет честь и хвала. Но я не уверен, что у них это получится.
Минник: - Сейчас много говорится о том, что Центристскую партию покинуло много крупных политиков-эстонцев. Что эстонский избиратель от них уходит. Но я думаю, что очень большой сдвиг может быть в том, что от центристов уйдут и эстонские спонсоры. Я подозреваю, что на следующих выборах встанет очень большой вопрос в том, кто будет финансировать кампанию центристов.
- Я бы хотела немного поговорить о так называемой пищевой цепочке центристов. Как повлияет в ближайшее время на членов партии потеря центристами чиновничьих мест и возможности кормить людей за их лояльность?
Минник: - Это катастрофа для них. Абсолютная катастрофа. Мы видим, как эта партия построена еще со времен Сависаара. С очень четкими вертикалями власти. И никогда не было на самом деле видно, чтобы партия сильно переживала за русскоязычное население. Как однажды сказал Олег Самородний, он не знает в Таллинне и в Эстонии ни одного русского, которому бы помогли Сависаар и Центристская партия. Но партия была выстроена так, чтобы у людей была хорошая карьера, работа, и для них сейчас это, конечно, конец света.
Метлев: - Разумеется, всегда можно вспомнить о других самоуправлениях в Эстонии, где другие партии очень долго находятся у власти...
- Тарту, например…
Метлев: - Да, например, Тарту, где реформисты, правда, никогда не имели единоличной власти, как центристы в Таллинне, и правили всегда в составе коалиций. Но другие примеры действительно есть, однако в Таллинне мы имеем дело с огромными масштабами этой пищевой цепочки. Такого в Эстонии никто не смог построить. Политические назначения в разные места - это общая проблема эстонского общества, но в Таллинне она просто очень уж ярко выражена.
В то же время я думаю, что реформисты, «Отечество», «Ээсти 200» и соцдемы как бы передвигаются в Таллинне сейчас по минному полю, в том смысле, что им нужно сделать так, чтобы горожане поняли, что это за новая коалиция. Какие у нее приоритеты. Как она хочет изменить город. И не будут ли у нее самой какие-то скандалы. Вдруг кого-то назначат на должность, а потом окажется, что это совершенно неэтичный человек или совершал какие-то правонарушения.
Если все такое будет накапливаться и станет понятно, что у них взаимодействие не налаживается, центристы сразу будут это использовать. Собственно, именно этого они сейчас и ждут. Если же новая коалиция не даст центристам поводов сказать, что городом управляют плохо, тогда центристы уже не смогут рассчитывать на большинство в горсобрании Таллинна.
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