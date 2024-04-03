Управление Таллинном: политические махинации и перекупка голосов или нормальный демократический процесс?

Коалиции из трех-четырех партий или избирательных союзов созданы во всех крупнейших самоуправлениях Эстонии: именно так управляется многие годы Пярну, Тарту, Кохтла-Ярве, а в последнее время даже Нарва. Сложные коалиции являются и частью общегосударственного управления, а вотумы недоверия премьер-министру выдвигаются на Тоомпеа несколько раз в год.

Теперь уже бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт в своей речи перед голосованием назвал вотум недоверия частью демократии. Почему же смена власти центристов, которые практически самостоятельно управляют Таллинном с 2005 года, преподносится как трагедия и предательство «младшего партнера» и членов партии, которые решили из ЦП выйти?

Означает ли утрата власти в Таллинне начало конца Центристской партии? Какие перспективы ждут жителей столицы в случае создания новой коалиции и продолжится ли распад партии? Где Михаил Кылварт как председатель партии совершил главную ошибку и он ли виноват в происходящем с ЦП?

Как повлияли уголовные дела в отношении ЦП на ее нынешнее положение? В студии с журналистами Rus.Postimees Анастасией Тидо и Сергеем Метлевым будет гость - историк и журналист издания Delfi Таави Минник. Присоединяйтесь к прямому эфиру в 15.00!