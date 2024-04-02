Союз предприятий пищевой промышленности в понедельник представил на заседании комиссии Рийгикогу по контролю за бюджетом юридический анализ проекта Закона о подслащенных напитках, который указывает на очень серьезные юридические недостатки и содержит один вывод: введение налога на напитки будет оправдано только в том случае, если производители добровольно откажутся от снижения содержания сахара в напитках.
Пищевики: законопроект о подслащенных напитках несовершенен во всех отношениях
Об этом BNS сообщил Союз предприятий пищевой промышленности (СППП), отметив, что проект Закона о налоге на подслащенные напитки, разработанный Министерством социальных дел, декларирует, что он направлен на «снижение количества сахара и подсластителей в напитках с целью поддержания сбалансированного питания населения».
Присяжный адвокат бюро Sorainen Аллар Йыкс, подготовивший юридический анализ законопроекта, пояснил, что налоговое вмешательство на государственном уровне допустимо только в том случае, если проблема не может быть решена другими способами.
«Согласно пояснительной записке к проекту, налог поможет производителям снизить содержание сахара в своей продукции. Следовательно, введение налога может быть необходимой мерой только в том случае, если производители добровольно откажутся от снижения содержания сахара в своей продукции», - пояснил Йыкс.
Как отмечает СППП, к сожалению, разработчики законопроекта упустили из виду добровольные соглашения предпринимателей о снижении содержания сахара. Эстонская пищевая промышленность в 2019 году подписала соглашение доброй воли о снижении содержания сахара, производители продуктов питания и напитков обязались ограничить количество добавленных сахаров в своей продукции на 10 % к 2020 году и на 15 % к 2025 году (по сравнению с 2015 годом).
Наряду с СППП, соглашение подписали A. Le Coq AS, Coca-Cola Balti Jookide AS, Coca-Cola HBC Eesti AS, Farmi Piimatööstus AS, Orkla Eesti AS, Saku Õlletehase AS, Salvest AS, Tere AS, Valio Eesti AS и Viru Õlu AS.
За последние годы в Великобритании содержание сахара в напитках, облагаемых налогом, было снижено на 30 процентов, с 15,5 до 10,8 грамма. Однако в Эстонии среднее содержание сахара в безалкогольных напитках уже составляет 6,4%, напомнила руководитель СППП Сирье Потисепп, указав, что в Эстонии это снижение идет опережающими темпами.
«Поскольку производители добровольно и последовательно снижают содержание сахара в своей продукции, не только в напитках, то применение мер регулирования является несоразмерным, то есть недопустимым», - подчеркивается в юридическом анализе законопроекта.
Авторы законопроекта также избирательно отнеслись к пунктам, которые они выбрали из исследования ВОЗ. «По мнению авторов проекта, ВОЗ рекомендовала ввести налог на сладкое. Это не соответствует действительности. В исследовании ВОЗ делается вывод о том, что существует широкий спектр мер по регулированию поведения потребителей в отношении здоровья, начиная с повышения осведомленности и регулирования маркировки продуктов и заканчивая налогообложением. Однако они не были проанализированы», - подчеркивается в анализе законопроекта.
Международный опыт и исследования показали, что налогообложение - это мера, которая не вносит существенного вклада в достижение цели охраны здоровья, и что альтернативные меры более эффективны.
Именно поэтому в 2014 году Дания приняла решение отменить налог на подслащенные напитки, который действовал с 1930-х. В Дании введение налога привело к осознанию того, что вместо налогообложения необходимо уделять больше внимания обучению здоровому образу жизни в школах, а также повышению физической активности и изменению состава продуктов питания.
Нет хороших примеров применения налога и в соседних странах. В Латвии, например, введение налога на подслащенные сахаром напитки не привело к снижению детского ожирения за несколько лет, подчеркивает СППП.