Пищевики: законопроект о подслащенных напитках несовершенен во всех отношениях

Об этом BNS сообщил Союз предприятий пищевой промышленности (СППП), отметив, что проект Закона о налоге на подслащенные напитки, разработанный Министерством социальных дел, декларирует, что он направлен на «снижение количества сахара и подсластителей в напитках с целью поддержания сбалансированного питания населения».

Присяжный адвокат бюро Sorainen Аллар Йыкс, подготовивший юридический анализ законопроекта, пояснил, что налоговое вмешательство на государственном уровне допустимо только в том случае, если проблема не может быть решена другими способами.

«Согласно пояснительной записке к проекту, налог поможет производителям снизить содержание сахара в своей продукции. Следовательно, введение налога может быть необходимой мерой только в том случае, если производители добровольно откажутся от снижения содержания сахара в своей продукции», - пояснил Йыкс.

Как отмечает СППП, к сожалению, разработчики законопроекта упустили из виду добровольные соглашения предпринимателей о снижении содержания сахара. Эстонская пищевая промышленность в 2019 году подписала соглашение доброй воли о снижении содержания сахара, производители продуктов питания и напитков обязались ограничить количество добавленных сахаров в своей продукции на 10 % к 2020 году и на 15 % к 2025 году (по сравнению с 2015 годом).

Наряду с СППП, соглашение подписали A. Le Coq AS, Coca-Cola Balti Jookide AS, Coca-Cola HBC Eesti AS, Farmi Piimatööstus AS, Orkla Eesti AS, Saku Õlletehase AS, Salvest AS, Tere AS, Valio Eesti AS и Viru Õlu AS.