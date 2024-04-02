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Немецкой футбольной сборной запретили использовать на футболках номер 44

rus.postimees.ee
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На футболке немецкого футболиста Джонатана Та виден дизайн цифры 4.
На футболке немецкого футболиста Джонатана Та виден дизайн цифры 4. Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

В этом году сборная Германии по футболу не сможет носить на чемпионате Европы (а также до и после него) футболки с номером 44.

Этот запрет наложил на немцев производитель спортивного инвентаря Adidas, который поставляет одежду Футбольному союзу Германии и недавно представил новый дизайн футболок.

Если поначалу дизайн формы, разработанный для крупного домашнего турнира, был встречен с распростертыми объятиями, то затем самые наблюдательные болельщики разглядели проблему с оформлением номера 4.

До того, как шрифт заменили, номер 44 напоминал логотип СС. СС — это Schutzzstaffel, военизированная организация немецкой нацистской партии НСДАП.

Хотя ни один член сборной Германии за последние несколько лет этим номером не пользовался, желающие все равно могли заказать его в интернет-магазине. Чтобы избежать проблем, Adidas решил полностью запретить использование номера 44 на новых футболках.

«Мы запрещаем использование номера 44», - заявил их представитель Ольвер Брюгген изданию Kronen Zeitung и добавил, что компания полностью дистанцируется от нацистов.

«В Adidas работают люди примерно из 100 стран. Наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности, и как компания мы активно боремся с ксенофобией, антисемитизмом, насилием и всеми формами ненависти», - сказал он.

Adidas будет поставлять футболки сборной Германии по футболу до 2027 года, после чего эту роль возьмет на себя Nike, с которой местная федерация несколько дней назад подписала соответствующий контракт.

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