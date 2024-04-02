Немецкой футбольной сборной запретили использовать на футболках номер 44

Этот запрет наложил на немцев производитель спортивного инвентаря Adidas, который поставляет одежду Футбольному союзу Германии и недавно представил новый дизайн футболок.

Если поначалу дизайн формы, разработанный для крупного домашнего турнира, был встречен с распростертыми объятиями, то затем самые наблюдательные болельщики разглядели проблему с оформлением номера 4.

До того, как шрифт заменили, номер 44 напоминал логотип СС. СС — это Schutzzstaffel, военизированная организация немецкой нацистской партии НСДАП.

Хотя ни один член сборной Германии за последние несколько лет этим номером не пользовался, желающие все равно могли заказать его в интернет-магазине. Чтобы избежать проблем, Adidas решил полностью запретить использование номера 44 на новых футболках.

«Мы запрещаем использование номера 44», - заявил их представитель Ольвер Брюгген изданию Kronen Zeitung и добавил, что компания полностью дистанцируется от нацистов.

«В Adidas работают люди примерно из 100 стран. Наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности, и как компания мы активно боремся с ксенофобией, антисемитизмом, насилием и всеми формами ненависти», - сказал он.

Adidas будет поставлять футболки сборной Германии по футболу до 2027 года, после чего эту роль возьмет на себя Nike, с которой местная федерация несколько дней назад подписала соответствующий контракт.

Adidas has announced it will remove the number 44 for the German national team's shirt from its range due to the design of the numbers, too reminiscent of the SS rune used by the National Socialists, a forbidden symbol for Hitler's 'Schutzstaffel'



Adidas spokesman Oliver… pic.twitter.com/w7lxyOu3cy — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 1, 2024