Суд приговорил Кивита к денежному штрафу в размере 2500 евро, а также ему предстоит оплатить процессуальные расходы, которые составляют 12 962, 81 евро. Таким образом, в общей сложности ему придется заплатить более 15 000 евро. Большую часть процессуальных расходов, то есть 9600 евро, составляет заказанная семиотикам Тартуского университета экспертиза песни, записанной Кивитом.

Суд предоставил Кивиту возможность оплатить как штраф, так и процессуальные издержки по частям в течение 12 месяцев с момента вступления решения в силу. Приговор может быть обжалован в окружном суде, и после оглашения приговора Кивит заявил, что планирует его обжаловать.