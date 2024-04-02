«Крупнейшее в истории поражение Эрдогана». Почему президент Турции проиграл местные выборы и что теперь угрожает его власти

Популярный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который сражался на выборах против кандидата от ПСР, активно использовал лозунг «Наша страна не заслуживает бедности». В результате он одержал убедительную победу и был избран еще на пять лет.

Представлявший оппозиционную РНП Имамоглу обвинял Эрдогана в том, что тот «перевернул законы экономики с ног на голову».

В 2023 году Эрдоган был избран на третий президентский срок подряд и во время кампании обещал восстановить экономику. Однако, как говорят эксперты, на местных выборах 2024 года избиратели выразили свое отрицательное отношение не лично к президенту страны, а к правящей партии в целом.

«Для избирателей не так просто разрушить эмоциональную привязанность к своим лидерам. Но на местных выборах им нужно было голосовать не за лидера [Эрдогана], а за партию. И на этих выборах они захотели выразить недовольство Партией справедливости и развития», - сказала Би-би-си профессор Эврен Балта из Университета Озегина в Стамбуле.

Оппозиция расширяет базу

Имамоглу Фото: ERDEM SAHIN / EPA-EFE

Главная оппозиционная партия, РНП, сохранила власть в самых больших городах Турции, в том числе в Стамбуле, Анкаре и Измире - и получила ее еще в нескольких других центрах, в том числе в Бурсе - четвертом по величине городе в стране.