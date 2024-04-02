ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ За ударами по Харькову стоит желание России создать гуманитарный кризис

В последние дни российская армия все чаще использует в своих атаках более тяжелую бронетехнику. Частично это также связано с теплой и сухой погодой, которая стоит уже некоторое время. Сейчас одно за другим появляются наглядные подтверждения очень больших потерь бронетехники российской армии на различных направлениях наступления на всех участках фронта.

В результате складывается впечатление, что поскольку российские лидеры уже несколько месяцев пропагандируют историю о большой нехватке боеприпасов у Украины, попытки атаковать более крупными бронеколоннами могут объясняться не только благоприятными погодными условиями.

Цель ясна

Вчера ВВС России нанесли планирующими бомбами удары по Харькову. Никакой другой цели у этих нападений, кроме террора жилых районов, не усматривается. Кроме того, объектами ракетных и дроновых атак в основном являются объекты гражданской инфраструктуры, связанные с жизнедеятельностью крупных городов.

Россия явно хочет спровоцировать гуманитарный кризис, создание которого направлено на то, чтобы истощить способность Украины продолжать войну. К счастью, у российской армии, похоже, недостаточно ракет и иранских беспилотников для ежедневных атак. Решения российского военного командования свидетельствуют о серьезных усилиях по достижению быстрого успеха в войне и быстрому прорыву обороны Украины. Это подтверждается многочисленными информационными операциями с заявлениями об успехах российской армии.