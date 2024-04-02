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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ За ударами по Харькову стоит желание России создать гуманитарный кризис

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Украинский солдат у гаубицы M109. 31 марта 2024 года.
Украинский солдат у гаубицы M109. 31 марта 2024 года. Фото: Sofiia Gatilova / REUTERS
  • Россия хочет оказать решающее влияние на голосование о помощи Украине в Конгрессе США
  • На Урале сильно пострадало от пожара военно-промышленное предприятие «Уралмашзавод»

К счастью, у российской армии, похоже, не хватает ракет и иранских беспилотников для ежедневных атак, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

В последние дни российская армия все чаще использует в своих атаках более тяжелую бронетехнику. Частично это также связано с теплой и сухой погодой, которая стоит уже некоторое время. Сейчас одно за другим появляются наглядные подтверждения очень больших потерь бронетехники российской армии на различных направлениях наступления на всех участках фронта.

В результате складывается впечатление, что поскольку российские лидеры уже несколько месяцев пропагандируют историю о большой нехватке боеприпасов у Украины, попытки атаковать более крупными бронеколоннами могут объясняться не только благоприятными погодными условиями.

Цель ясна

Вчера ВВС России нанесли планирующими бомбами удары по Харькову. Никакой другой цели у этих нападений, кроме террора жилых районов, не усматривается. Кроме того, объектами ракетных и дроновых атак в основном являются объекты гражданской инфраструктуры, связанные с жизнедеятельностью крупных городов.

Россия явно хочет спровоцировать гуманитарный кризис, создание которого направлено на то, чтобы истощить способность Украины продолжать войну. К счастью, у российской армии, похоже, недостаточно ракет и иранских беспилотников для ежедневных атак. Решения российского военного командования свидетельствуют о серьезных усилиях по достижению быстрого успеха в войне и быстрому прорыву обороны Украины. Это подтверждается многочисленными информационными операциями с заявлениями об успехах российской армии.

Видимо, таким образом Россия хочет решающим образом повлиять на принятие в Конгрессе США решения по вопросу о помощи Украине. Учитывая поставки более тяжелых боеприпасов, которые вскоре прибудут в Украину, а также истребителей F-16, которые поступят на вооружение летом, российские лидеры в настоящее время хорошо осведомлены о временном окне, в которое нужно провести решающее наступление в Украине.

Конечно, российское руководство не откажется от организации новых атак в ближайшем будущем, но вряд ли будет планировать новое крупное наступление без дополнительной мобилизации. Натиск будет продолжаться все то время, пока у россиян есть силы. Они хотят сломать Украину постоянным давлением и сделать это как можно скорее.

В России сильно пострадало от пожара военно-промышленное предприятие «Уралмашзавод», расположенное в Екатеринбурге на Урале. Причина пожара неизвестна. Завод является важной частью процесса производства бронетехники и танков.

Положение на поле боя

Сегодня ночью российская армия атаковала Украину с помощью десяти иранских беспилотников, девять из которых были уничтожены украинской ПВО. Цели находились в центральной части Украины. В течение дня в атаках также была использована одна крылатая ракета, которая также была сбита украинскими ПВО, но обломки ракеты, к сожалению, попали в одного человека, который погиб.

На передовой российская армия продолжает активное наступление в южной части Донбасса.

В районе Сватово и Северодонецка российское командование уже месяц не организовывало существенных атак на Купянск. Предполагается, что с этого направления войска были переброшены для охраны государственной границы России в районах Белгородской и Курской областей, но из-за больших потерь за счет отведенных от Купянска сил могли пополняться войска и на других направлениях удара. Южнее, в районе наступления на Лиман, российская армия продолжала очень активно наступать в районе населенного пункта Терны, но, кроме очень тяжелых потерь, ничего не добилась.

Вчера в районе Бахмута были очень активны атаки российской армии. Предпринимались попытки атаковать город Часов Яр северо-западнее Бахмута, а также атаки в районе села Клещеевка, что чуть южнее. Были и более мелкие атаки в других местах. Российские части успеха не добились.

В Донецкой области продолжались активные обстрелы. Не исключено, что западнее Авдеевки российской армии удалось добиться определенного прогресса. Смогут ли россияне удержать эти позиции, покажет сегодняшний день. Многочисленные атаки к югу от Марьинки не дали результатов.

На Южном фронте российские части действовали достаточно пассивно. На восточном берегу Днепра было предпринято больше наступательных попыток, чем обычно, но успеха россиянам добиться не удалось. На Днепре весенний паводок, и российское военное командование, вероятно, считает ситуацию несколько более благоприятной для активного наступления.

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