Услуга Smart-ID теперь доступна и в Бельгии

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что в Бельгии цифровая аутентификация и подпись широко используются в банковской сфере, электронной коммерции, системах документооборота и государственных электронных услугах, таких как Tax-on-Web.

SK ID Solutions работает в партнерстве с Trust1team, фирмой, предоставляющей услуги идентификации в Бельгии и других странах Европы.

«Расширение Smart-ID на Бельгию является частью нашей общей цели по повышению безопасности и удобства цифровых услуг в Европейском союзе. Открытие услуги в Бельгии - важный шаг не только для нас, но и для всех тех компаний в Эстонии и Балтии, которые хотят предлагать свои услуги в самом центре Европы, - пояснила руководитель отдела бизнес-услуг SK ID Solutions Пируза Харутюнян. - Благодаря стандартизированному и трансграничному Smart-ID предприятия здесь могут легко и безопасно распространять свои услуги в Бельгии и по всей Европе».

Арутюнян подчеркнула, что Smart-ID работает в Бельгии точно так же и на тех же принципах, что и в Эстонии, это делает ее интеграцию и развертывание очень быстрым и простым.

SK ID Solutions запустила сервис Smart-ID в 2017 году. В 2021 году решение Smart-ID было внедрено в Исландии, а в 2022 году - в Индии. В 2023 году Smart-ID использовали 3,3 миллиона человек, совершив более 1 миллиарда транзакций.