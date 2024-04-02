Компания Lux Express открывает новый маршрут

Автобус будет отправляться каждый день в 7.30 по маршруту Кярдла-Кяйна-Хаапсалу-Таллинн и в 16.50 - по маршруту Таллинн-Хаапсалу-Кяйна-Кярдла. По словам бизнес-менеджера Lux Express в Эстонии Ингмара Рооса, автобусная компания продолжает предлагать комфортабельные варианты путешествий, являясь надежным партнером в передвижении между Хийумаа и материком. «Поскольку рейсовые паромы между Рохукюла и Хелтермаа отправляются каждые три часа, мы не можем предложить пассажирам альтернативное время отправления по сравнению с имеющимся, но автобус Lux Express курсирует по территории Хийумаа, между Кярдла и портом Рохукюла через Кяйна, предоставляя пассажирам дополнительные возможности», - добавил Роос.

По словам Рооса, компания рада, что смогла предложить работу четырем водителям автобусов из числа жителей Хийумаа.

Lux Express с 1 июня продолжит обслуживать линии уже по летнему расписанию, а это значит, что количество ежедневных отправлений в летние месяцы увеличится до двух - с начала июня отправления будут также выполняться в 9:30 из Таллинна и в 15.00 из Кярдла. Lux Express уже сейчас имеет отправления в 13.30 из Таллинна в порт Рохукюла и в 15.50 - из порта Рохукюла в Таллинн, что позволяет удобно пересесть с парома на автобус.