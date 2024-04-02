Уже в предстоящий четверг, 4 апреля, откроется новая автобусная линия Lux Express Кярдла-Таллинн, которая будет обслуживать пассажиров, путешествующих между островом Хийумаа и столицей страны, круглый год.
Компания Lux Express открывает новый маршрут
Автобус будет отправляться каждый день в 7.30 по маршруту Кярдла-Кяйна-Хаапсалу-Таллинн и в 16.50 - по маршруту Таллинн-Хаапсалу-Кяйна-Кярдла. По словам бизнес-менеджера Lux Express в Эстонии Ингмара Рооса, автобусная компания продолжает предлагать комфортабельные варианты путешествий, являясь надежным партнером в передвижении между Хийумаа и материком. «Поскольку рейсовые паромы между Рохукюла и Хелтермаа отправляются каждые три часа, мы не можем предложить пассажирам альтернативное время отправления по сравнению с имеющимся, но автобус Lux Express курсирует по территории Хийумаа, между Кярдла и портом Рохукюла через Кяйна, предоставляя пассажирам дополнительные возможности», - добавил Роос.
По словам Рооса, компания рада, что смогла предложить работу четырем водителям автобусов из числа жителей Хийумаа.
Lux Express с 1 июня продолжит обслуживать линии уже по летнему расписанию, а это значит, что количество ежедневных отправлений в летние месяцы увеличится до двух - с начала июня отправления будут также выполняться в 9:30 из Таллинна и в 15.00 из Кярдла. Lux Express уже сейчас имеет отправления в 13.30 из Таллинна в порт Рохукюла и в 15.50 - из порта Рохукюла в Таллинн, что позволяет удобно пересесть с парома на автобус.
Lux Express обслуживает маршрут комфортабельными 56-местными автобусами Scania Irizar i6. Во всех автобусах есть Wi-Fi и персональный медиа-экран, и на протяжении всей поездки можно бесплатно выпить горячий кофе. В автобусе также есть туалет, кондиционер и розетки для зарядки ваших устройств.
Lux Express использует динамическое ценообразование при продаже билетов, предлагая более низкие цены для более ранних покупателей. Например, полный билет на поездку из Кярдла в Таллинн стоит от 13 до 16 евро, но при покупке билета у водителя автобуса всегда действует самая высокая цена.
Lux Express предлагает скидку до 40 процентов для пожилых людей старше 60 лет и детей до 16 лет, а молодежь до 26 лет получает скидку до 26 процентов. Билеты можно приобрести онлайн на сайтах luxexpress.eu или tpilet.ee, а также на автовокзалах Таллинна и Кярдла, а при необходимости - и у водителя автобуса. Кроме того, для тех, кто путешествует с понедельника по четверг, действует специальное предложение, позволяющее получить скидку до 40 процентов при покупке билета туда и обратно на сайте luxexpress.eu.
Расписание и маршрут автобусов на линии Таллинн-Кярдла можно узнать на странице luxexpress.eu.